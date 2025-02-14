Cum se configurează Philips Hue cu Apple Home

Utilizați Siri și tehnologia Apple HomeKit pentru a controla luminile și a crea o locuință inteligentă completă.
Ce vă trebuie
Înainte de a adăuga Hue la HomeKit, să ne asigurăm că aveți la dispoziție toate cele necesare.
Hue Bridge
Inima sistemului dvs. Philips Hue, consola Hue Bridge permite platformei HomeKit să comunice cu luminile dvs.
Lumini Philips Hue
Toate luminile Philips Hue, inclusiv becurile, lămpile, instalațiile de iluminat de plafon inteligente și nu numai, sunt compatibile cu Apple Home.
Dispozitiv iOS cu aplicația Apple Home
Asigurați-vă că aveți aplicația Home descărcată pe dispozitiv, indiferent dacă este un iPad sau iPhone.
Ce trebuie să faceți
- Deschideți aplicația Philips Hue app și navigați la Setări > Asistenți vocali.
- Atingeți Siri și HomeKit.
- Atingeți Configurare.
- Selectați locuința pe care doriți să o conectați.
- Apăsați butonul din centrul consolei Hue Bridge pentru a vă conecta.
- Atingeți Scanați codul pentru a scana codul HomeKit de pe spatele consolei Bridge.
- Luminile vor apărea într-o cameră implicită din aplicația Home. Organizați și grupați luminile în camere pentru a reflecta locațiile lor fizice din locuința dvs.
Ce trebuie să faceți
- Deschideți Philips Hue app și navigați la Setări > Locuință inteligentă și voce.
- Atingeți Începeți.
- Atingeți Siri și Apple Home.
- Atingeți Configurare.
- Atingeți Înainte și conectați-vă cu contul dvs. Hue.
- Alegeți locuința la care doriți să vă conectați sau creați una nouă.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura luminile în aplicația Apple Home.
- Atingeți Efectuat.
Luminile vor apărea într-o cameră implicită din aplicația Home. Organizați și grupați luminile în camere pentru a reflecta locațiile lor fizice din locuința dvs.
V-ați conectat deja și doriți să comutați la Matter? Obțineți instrucțiunile.
Este suficient să rostiți „Hey Siri...”
Acum, după ce ați finalizat configurarea, încercați câteva dintre cele mai populare comenzi vocale!
„Turn on the lights.” (Aprinde luminile.)
„Turn off the lights downstairs.” (Stinge luminile la parter.)
„Turn on my desk light.” (Aprinde lumina de birou)
„Turn the living room light blue.” (Schimbă culoarea luminii din camera de zi în albastru deschis.)
„Set Savanna sunset in the study.” (Setează asfințitul de savană în birou.)
„Dim the lights to 10%.” (Redu intensitatea luminilor cu 10 %.)
Întrebări și răspunsuri
M-am conectat deja la Apple Home, dar, în schimb, doresc să folosesc Matter. Cum fac trecerea?
M-am conectat deja la Apple Home, dar, în schimb, doresc să folosesc Matter. Cum fac trecerea?
Dispozitivul meu Hue Bridge nu apare în HomeKit.
Dispozitivul meu Hue Bridge nu apare în HomeKit.
Ce este Apple HomeKit?
Ce este Apple HomeKit?
Îmi pot controla luminile cu aplicația Home atunci când nu sunt acasă?
Îmi pot controla luminile cu aplicația Home atunci când nu sunt acasă?
Ce se întâmplă dacă luminile mele din aplicația Hue nu se potrivesc cu aplicația mea Home?
Ce se întâmplă dacă luminile mele din aplicația Hue nu se potrivesc cu aplicația mea Home?
Compatibilitate cu Matter
De asemenea, vă puteți conecta la Apple Home cu Matter. Acest protocol este fluid, securizat și construit pentru viitorul locuințelor inteligente.
Obțineți asistență
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