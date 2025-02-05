Bucurați-vă de un Crăciun magic cu lumina inteligentă! Cu Philips Hue + Spotify, melodiile preferate de sărbători prind viață în lumina care vă înconjoară. Indiferent dacă împodobiți bradul sau vă bucurați de cina de Crăciun ascultând colindele preferate în fundal, puteți oferi o abordare nouă vechilor tradiții.
Noile decorațiuni de Crăciun
Transformarea locuinței într-un paradis al iernii nu a fost niciodată mai ușoară. Iată câteva dintre cele mai populare alegeri care vă pot ajuta să creați exact atmosfera dorită pentru un Crăciun confortabil – și totul se configurează în câteva secunde.
Bucurați-vă de un brad de Crăciun inteligent
Doriți să controlați luminile din bradul de Crăciun fără să fie nevoie să vă târâți sub acesta? Folosiți acest smart plug practic, care vă permite să aprindeți și să stingeți luminile prin intermediul aplicației Philips Hue.
Scoateți în evidență decorul
Sofisticată și elegantă, lampa de masa Iris vă poate pune în evidență decorațiunile preferate de Crăciun. Înclinați spre perete și urmăriți cum spațiul este inundat cu lumină colorată.
