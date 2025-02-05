Asistență
Aplicația Philips Hue Christmas

Colinde de Crăciun colorate

Bucurați-vă de un Crăciun magic cu lumina inteligentă! Cu Philips Hue + Spotify, melodiile preferate de sărbători prind viață în lumina care vă înconjoară. Indiferent dacă împodobiți bradul sau vă bucurați de cina de Crăciun ascultând colindele preferate în fundal, puteți oferi o abordare nouă vechilor tradiții.

Explorați Philips Hue + Spotify

Noile decorațiuni de Crăciun

Transformarea locuinței într-un paradis al iernii nu a fost niciodată mai ușoară. Iată câteva dintre cele mai populare alegeri care vă pot ajuta să creați exact atmosfera dorită pentru un Crăciun confortabil – și totul se configurează în câteva secunde.

Bucurați-vă de un brad de Crăciun inteligent

Doriți să controlați luminile din bradul de Crăciun fără să fie nevoie să vă târâți sub acesta? Folosiți acest smart plug practic, care vă permite să aprindeți și să stingeți luminile prin intermediul aplicației Philips Hue.

Scoateți în evidență decorul

Sofisticată și elegantă, lampa de masa Iris vă poate pune în evidență decorațiunile preferate de Crăciun. Înclinați spre perete și urmăriți cum spațiul este inundat cu lumină colorată.

Oferiți darul luminii (inteligente)

De Crăciun trebuie să răspândim bucurie, așadar împărtășiți-vă dragostea pentru lumină inteligentă cu prietenii și familia. Seturile de bază Philips Hue au toate cele necesare pentru configurare și reprezintă un cadou care oferă bucurie pe tot parcursul anului.

Lampă de masă Iris

Hue White and color ambiance

Pachet individual cu bară cu joc de lumini

Hue White and color ambiance

Ați folosit Philips Hue pentru a decora de Crăciun? Trimiteți-ne o fotografie și este posibil să apăreți pe rețelele noastre de socializare! 

Cum funcționează Hue

Parteneri de voce

Toate produsele Hue

