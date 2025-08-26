Philips Hue oferă o gamă largă de accesorii pe care le poți folosi cu luminile tale inteligente. Obțineți instrucțiunile de configurare corecte selectând produsul de mai jos.
Ghid de configurare
Vedeți diferențele dintre utilizarea Philips Hue cu Bluetooth sau cu Hue Bridge.
Explorați toate beneficiile iluminatului inteligent, inclusiv crearea unei atmosfere perfecte și iluminatul înconjurător.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.