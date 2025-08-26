Asistență

Ghid de configurare

Cum se configurează Hue sync box, întrerupătoarele și altele

Alegeți produsul

Philips Hue oferă o gamă largă de accesorii pe care le poți folosi cu luminile tale inteligente. Obțineți instrucțiunile de configurare corecte selectând produsul de mai jos.

 

Faceți cunoștință cu Hue

Cum funcționează Hue

Cum funcționează Hue

Vedeți diferențele dintre utilizarea Philips Hue cu Bluetooth sau cu Hue Bridge.

Aflați mai multe despre Philips Hue
Ce poate face Hue

Ce poate face Hue

Explorați toate beneficiile iluminatului inteligent, inclusiv crearea unei atmosfere perfecte și iluminatul înconjurător.

Vedeți beneficiile
Începeți cu Hue

Începeți cu Hue

Citiți sfaturi despre configurarea iluminatului inteligent.

Începeți

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate