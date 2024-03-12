ไม่ว่าคุณจะมีชุดสตาร์ทเตอร์ Philips Hue ประเภทใด คุณก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย เพียงรวบรวมหลอดไฟ Hue Bridge และอุปกรณ์เสริมสำหรับไฟอัจฉริยะที่ให้มา เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบไฟอัจฉริยะ
คู่มือการตั้งค่า
วิธีตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์
ตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์
- ดาวน์โหลดแอพ Hue จาก App Store หรือ Google Play Store
- เปิดแอพ Hue ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ Hue Bridge
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ Hue Bridge กับแอพ
- เมื่อเชื่อมต่อ Hue Bridge สำเร็จแล้ว แอพ Hue จะค้นหาไฟ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
- หากมีชุดสตาร์ทเตอร์มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดายในเวลาเดียวกัน:
เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Dimmer switch
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์ โปรดเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Philips Hue
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Hue Bridge >
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแอพ Hue >
*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง