ไม่ว่าคุณจะมีชุดสตาร์ทเตอร์ Philips Hue ประเภทใด คุณก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย เพียงรวบรวมหลอดไฟ Hue Bridge และอุปกรณ์เสริมสำหรับไฟอัจฉริยะที่ให้มา เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบไฟอัจฉริยะ

ก่อนที่จะเริ่มการตั้งค่า

  1. เสียบปลั๊ก Hue Bridge เข้ากับเต้าเสียบ
  2. เชื่อมต่อ Hue Bridge กับเราเตอร์ Wi-Fi โดยใช้สายอีเทอร์เน็ตที่ให้มา
เชื่อมต่อ Hue Bridge

3. รอให้ไฟสองดวงแรกเปิด

4. ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์

  1. ดาวน์โหลดแอพ Hue จาก App Store หรือ Google Play Store
  2. เปิดแอพ Hue ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับ Hue Bridge
  3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ Hue Bridge กับแอพ
  4. เมื่อเชื่อมต่อ Hue Bridge สำเร็จแล้ว แอพ Hue จะค้นหาไฟ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น
  5. หากมีชุดสตาร์ทเตอร์มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดายในเวลาเดียวกัน:

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Dimmer switch

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Smart button

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่าชุดสตาร์ทเตอร์ โปรดเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Philips Hue 

*เมื่อข้อมูลของหลอดไฟแสดงว่ามีค่าลูเมนได้ "ถึง" ค่าใดค่าหนึ่ง หมายความว่าค่านี้คือกำลังส่องสว่างสูงสุดของหลอดไฟนั้น ค่านี้เป็นการแสดงว่าหลอดไฟสามารถให้ความสว่างได้มากถึงเท่าใดที่ 2700 K (หลอดไฟสีขาว) หรือ 4000 K (หลอดไฟสีขาวหรือหลอดไฟสีขาวและสี) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่าง 