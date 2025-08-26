Philips Hue ile yalnızca akıllı özelliklere değil, birlikte sorunsuz çalışan bir akıllı ev kurulumuna da sahip olacaksınız.
Işıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürün! MotionAware™ ile ışıklarınız (veya diğer tüm Hue ışıklar) varlık algıladığında kendiliğinden açılıp kapanır.
Sadece Bridge Pro'da bulunan bu yenilikçi özellik, ışıkların birbirine gönderdiği Zigbee sinyallerinin gücündeki dalgalanmaları ölçerek çalışıyor.
MotionAware™'i Hue uygulamasında kurmak kolaydır ve hem eski hem de yeni Hue ışıklarının ve cihazlarının büyük çoğunluğu bunu destekler.
Hue uygulaması, evinizin etrafında 4'e kadar hareket alanı oluşturmanıza ve her alan için 3 veya 4 uyumlu ışık atamanıza yardımcı olur.
Hareket alanlarınızda izinsiz giriş tespit edildiğinde bildirim alın ve alarmları tetikleyin (abonelik gerektirir).
MotionAware™'in nasıl davranacağını seçin: algılama alanını tanımlayın, hassasiyeti kalibre edin, algılamanın canlı olduğu zaman aralıkları oluşturun ve hangi ışıkların tetikleneceğini seçin.
MotionAware™, optimum hareket algılamasını sağlamak için odalarınızdaki değişiklikleri zaman içinde otomatik olarak öğrenecektir.
Işıklarınızın istediğiniz zaman istediğiniz ayarlarda açılıp kapanmasını programlayın.
Sabah uyandığınızda ışıklarınızın yavaş yavaş açılmasını ve yatmadan önce yavaş yavaş kısılmasını sağlayarak daha yumuşak bir uyanış ve daha rahatlatıcı bir uyku vakti rutini yaratın.
Evinize yaklaştığınızda ışıklarınızın otomatik olarak yanmasını ve evden çıktığınızda kapanmasını sağlayın.
İstediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz ışık kombinasyonlarını ve ayarları seçin.
Işıkla geri sayım! Işıklarınızın belirli bir süre sonra yanıp sönmesi veya renk değiştirmesi için bir zamanlayıcı ayarlayın.
Önemli olan sahneyi hazırlamaktır ve bunu tam anlamıyla söylüyoruz. Sahneler, odanın havasını (veya "ambiyansını") belirleyen ışıklarınızın renkleri ve parlaklığının birleşimidir.
Işık tasarımcıları tarafından oluşturulan bu sahneler, ruh haline, duruma (evet, tatil sahnelerimiz de var!) ve atmosfere göre kategorilere ayrılıyor.
Işıklarınızı mumları, kozmosu, su altı keşfini ve çok daha fazlasını taklit edecek şekilde canlandırın!
24 saatlik bir süre boyunca çalışan bu sahneler, ışıklarınızın gün boyunca farklı ayarlar arasında geçiş yapmasını sağlar.
Degrade ışıklarla daha fazla işlevsellik elde edersiniz. Farklı ışık efektleri için Lineer, Yansıtmalı ve Dağınık seçeneklerinden birini tercih edin.
Işıklarınızın TV, film, oyun ve müzikle senkronize bir şekilde nasıl kısıldığını, parladığını, yanıp söndüğünü ve renk değiştirdiğini izleyin.
Işıkları, kameraları ve sensörleri gerçek anlamda entegre eden tek ev güvenlik sistemi.
Hem görülen hem de duyulan kapı zilidir. Hue kapı zilini kurarak ışıklarınızın yanıp sönmesini, ses çalmasını ve size anında bildirim göndermesini sağlayın.
Kameranızın veya kapı zilinizin bir insan, hayvan, araç veya paket tarafından tetiklenip tetiklenmediğini öğrenin. Hatta belirli şeyler için uyarıları kapatabilir veya önemli şeyler için anlık bildirimler alabilirsiniz.
Güvenlik sisteminiz kapsamında Mimic varlık otomasyonu ayarlayarak evde biri olduğu zaman ışıkların planlandığı gibi açılıp kapanmasını sağlayın.
Tüm Hue cihazlarınız kusursuz bir şekilde birlikte çalışır ve hepsini Hue uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.
Philips Hue, hayatı daha kolay hale getirmeye yardımcı olmak için sayısız başka akıllı ev cihazı, platform ve asistanla birlikte çalışır.
Otomasyonlar, tam ev kontrolü, Hue Sync ve Hue Secure dahil olmak üzere tüm özelliklere sahip olun.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.