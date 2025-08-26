Hue MotionAware™

Işıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürün! MotionAware™ ile ışıklarınız (veya diğer tüm Hue ışıklar) varlık algıladığında kendiliğinden açılıp kapanır.

Sadece Bridge Pro'da bulunan bu yenilikçi özellik, ışıkların birbirine gönderdiği Zigbee sinyallerinin gücündeki dalgalanmaları ölçerek çalışıyor.

MotionAware™'i Hue uygulamasında kurmak kolaydır ve hem eski hem de yeni Hue ışıklarının ve cihazlarının büyük çoğunluğu bunu destekler.