Philips Hue ile yalnızca akıllı özelliklere değil, birlikte sorunsuz çalışan bir akıllı ev kurulumuna da sahip olacaksınız.

 

Hareket algılama için Hue MotionAware hareket alanıyla donatılmış bir odaya giren kişi.

Hue MotionAware™

Işıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürün! MotionAware™ ile ışıklarınız (veya diğer tüm Hue ışıklar) varlık algıladığında kendiliğinden açılıp kapanır.

Sadece Bridge Pro'da bulunan bu yenilikçi özellik, ışıkların birbirine gönderdiği Zigbee sinyallerinin gücündeki dalgalanmaları ölçerek çalışıyor. 

MotionAware™'i Hue uygulamasında kurmak kolaydır ve hem eski hem de yeni Hue ışıklarının ve cihazlarının büyük çoğunluğu bunu destekler.

Çoklu algılama alanları

Hue uygulaması, evinizin etrafında 4'e kadar hareket alanı oluşturmanıza ve her alan için 3 veya 4 uyumlu ışık atamanıza yardımcı olur.

Hue Secure ile uyumlu

Hareket alanlarınızda izinsiz giriş tespit edildiğinde bildirim alın ve alarmları tetikleyin (abonelik gerektirir).

Tamamen özelleştirilebilir

MotionAware™'in nasıl davranacağını seçin: algılama alanını tanımlayın, hassasiyeti kalibre edin, algılamanın canlı olduğu zaman aralıkları oluşturun ve hangi ışıkların tetikleneceğini seçin.

Alanınıza uyum sağlar

MotionAware™, optimum hareket algılamasını sağlamak için odalarınızdaki değişiklikleri zaman içinde otomatik olarak öğrenecektir.

 

 

Bir çift, sıcak beyaz akıllı ışık yayan Philips Hue Smart lambasıyla aydınlatılan oturma odasına giriyor.

Otomasyonlar

Işıklarınızın istediğiniz zaman istediğiniz ayarlarda açılıp kapanmasını programlayın.

Uyuyup Uyanın

Sabah uyandığınızda ışıklarınızın yavaş yavaş açılmasını ve yatmadan önce yavaş yavaş kısılmasını sağlayarak daha yumuşak bir uyanış ve daha rahatlatıcı bir uyku vakti rutini yaratın.

Eve gelmek ve evden ayrılmak

Evinize yaklaştığınızda ışıklarınızın otomatik olarak yanmasını ve evden çıktığınızda kapanmasını sağlayın.

Özelleştir

İstediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz ışık kombinasyonlarını ve ayarları seçin.

Zamanlayıcılar

Işıkla geri sayım! Işıklarınızın belirli bir süre sonra yanıp sönmesi veya renk değiştirmesi için bir zamanlayıcı ayarlayın.

Hue uygulamasıyla kontrol edilen, mavi ve pembe tonlarında parlayan ve farklı ışık sahneleri gösteren bir TV çevre aydınlatma kurulumu.

Görünümler

Önemli olan sahneyi hazırlamaktır ve bunu tam anlamıyla söylüyoruz. Sahneler, odanın havasını (veya "ambiyansını") belirleyen ışıklarınızın renkleri ve parlaklığının birleşimidir.

Sahne galerisi

Işık tasarımcıları tarafından oluşturulan bu sahneler, ruh haline, duruma (evet, tatil sahnelerimiz de var!) ve atmosfere göre kategorilere ayrılıyor.

Efektler

Işıklarınızı mumları, kozmosu, su altı keşfini ve çok daha fazlasını taklit edecek şekilde canlandırın!

Tüm gün sahneleri

24 saatlik bir süre boyunca çalışan bu sahneler, ışıklarınızın gün boyunca farklı ayarlar arasında geçiş yapmasını sağlar.

Stiller

Degrade ışıklarla daha fazla işlevsellik elde edersiniz. Farklı ışık efektleri için Lineer, Yansıtmalı ve Dağınık seçeneklerinden birini tercih edin.

Philips Hue surround aydınlatmayla senkronize edilen bir televizyon, ekrandaki görüntüye uygun mavi, pembe ve kırmızı tonlarda ışıkla parlıyor.

Hue Sync

Işıklarınızın TV, film, oyun ve müzikle senkronize bir şekilde nasıl kısıldığını, parladığını, yanıp söndüğünü ve renk değiştirdiğini izleyin.

Duvara monte edilmiş bir Hue Secure kamera ve kameradan alınan canlı görüntüde arka bahçede bir kadının görüntüsü yer alıyor.

Hue Secure

Işıkları, kameraları ve sensörleri gerçek anlamda entegre eden tek ev güvenlik sistemi.

MultiChime

Hem görülen hem de duyulan kapı zilidir. Hue kapı zilini kurarak ışıklarınızın yanıp sönmesini, ses çalmasını ve size anında bildirim göndermesini sağlayın.

Yapay zeka destekli algılama

Kameranızın veya kapı zilinizin bir insan, hayvan, araç veya paket tarafından tetiklenip tetiklenmediğini öğrenin. Hatta belirli şeyler için uyarıları kapatabilir veya önemli şeyler için anlık bildirimler alabilirsiniz.

Güvenlik otomasyonları

Güvenlik sisteminiz kapsamında Mimic varlık otomasyonu ayarlayarak evde biri olduğu zaman ışıkların planlandığı gibi açılıp kapanmasını sağlayın.

Tam ev entegrasyonu

Tüm Hue cihazlarınız kusursuz bir şekilde birlikte çalışır ve hepsini Hue uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz.

Hue ile çalışır

Philips Hue, hayatı daha kolay hale getirmeye yardımcı olmak için sayısız başka akıllı ev cihazı, platform ve asistanla birlikte çalışır.

Yeni Hue Bridge Pro ve Philips Hue Bridge akıllı ev aydınlatma kontrol sistemleri.

Bridge veya Bridge Pro'ya yükseltin

Otomasyonlar, tam ev kontrolü, Hue Sync ve Hue Secure dahil olmak üzere tüm özelliklere sahip olun.

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin