Sadece akıllı ev güvenliği değil, parlak ev güvenliği. Kameralar, temas sensörleri ve ışıklar birlikte çalışarak evinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
Akıllı ev güvenliği
Güvenlik kameraları
Evinizi her zaman gözetleyin. Canlı ve net 1080p HD canlı akış, gece görüşü ve iki yönlü konuşma ve sesli alarmlar için hoparlöre sahip olan bu kameralar, siz yokken gözünüz ve kulağınız olur.
Temas sensörleri
Üstün gönül rahatlığı. Devreye alındığında, kontak sensörleri birisi bir pencereyi, kapıyı, dolabı veya kasayı açar açmaz size bir uyarı gönderir ve hatta ışıkları tetikler. Philips Hue Bridge gereklidir.
Planlar
Bir planla akıllı hareket algılama bölgeleri ve 60 güne kadar video geçmişine erişim gibi daha fazla güvenlik özelliğinden yararlanın. İhtiyaçlarınıza göre Temel veya Artı arasında seçim yapın.
Uygulama kontrolü
Uyarılar doğrudan telefonunuza gönderilir. Bir dokunuşla ışıklı veya sesli alarmları tetikleyin. Philips Hue uygulamasıyla akıllı ev güvenliği avucunuzun içinde.
Uçtan uca şifreleme alın
Akıllı güvenlikle başlayın
Başlangıç kiti ile bir akıllı ev güvenlik sistemi kurmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olun. En iyi özelliklere en uygun fiyatla sahip olacak, eviniz ve cüzdanınız için anında gönül rahatlığına kavuşacaksınız.
Akıllı ev güvenliğinizi özelleştirin
Hue
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Hue
Dış mekan kablo uzatması 2,5 m
Hue White and Color Ambiance
Lily Dış Mekan spot lamba
Sorular ve yanıtlar
Hangi tür Secure kameralar mevcut?
Philips Hue güvenlik özelliklerini kullanmaya başlamak için neye ihtiyacım var?
Hangi Philips Hue ürünleri Güvenli kurulumla çalışır?
Bluetooth kontrollü Philips Hue kurulumuma Secure cihazları ekleyebilir miyim?
Güvenli planın ücretli özelliklerinin ücretsiz deneme sürümü var mı?
Bir cevap bulamıyor musunuz?
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.