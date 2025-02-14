Apple Home ile Philips Hue kurulumu

Işıklarınızı kontrol etmek ve eksiksiz bir akıllı ev oluşturmak için Siri ve Apple HomeKit teknolojisini kullanın.
İhtiyacınız olanlar
Hue'yu HomeKit'e eklemeden önce ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun.
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Philips Hue sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, HomeKit'in ışıklarınızla konuşmasını sağlar.
Philips Hue ışıkları
Akıllı ampuller, lambalar, tavan armatürleri, aklınıza gelen tüm Philips Hue ürünleri Apple Home ile uyumludur.
Apple Home uygulamasına sahip iOS cihazı
İster iPad ister iPhone olsun, Home uygulamasını cihazınıza indirdiğinizden emin olun.
Yapmanız gerekenler
- Philips Hue uygulamasını açın ve Ayarlar > Ses asistanları bölümüne gidin.
- Siri ve HomeKit'e dokunun.
- Kur seçeneğine dokunun.
- Bağlanmak istediğiniz evi seçin.
- Bağlanmak için Hue Bridge'inizin ortasındaki düğmeye basın.
- Hue Bridge'inizin arkasındaki HomeKit kodunu taramak için Kodu tara'ya dokunun.
- Işıklarınız, Home uygulamasında varsayılan bir odada görünecektir. Evinizdeki konumlarına göre ışıklarınızı oda isimleriyle gruplandırın ve organize edin.
Yapmanız gerekenler
- Philips Hue uygulamasını açın ve Ayarlar > Akıllı ev ve ses bölümüne gidin.
- Başlayın seçeneğine dokunun.
- Siri ve Apple Home seçeneğine dokunun.
- Kur seçeneğine dokunun.
- İleri'ye dokunun ve Hue hesabınızla oturum açın.
- Bağlanmak istediğiniz Evi seçin veya yeni bir ev oluşturun.
- Apple Home uygulamasında ışıklarınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- Bitti'ye dokunun.
Işıklarınız, Home uygulamasında varsayılan bir odada görünecektir. Evinizdeki konumlarına göre ışıklarınızı oda isimleriyle gruplandırın ve organize edin.
Zaten bağlısınız ve Matter'a geçmek mi istiyorsunuz? Talimatları inceleyin.
Sadece "Hey Siri..." demeniz yeterli
Artık hazır olduğunuza göre en popüler sesli komutlardan bazılarını deneyin!
"Işıkları aç."
"Alt kattaki ışıkları kapat."
"Masamın ışığını aç."
"Oturma odası ışığını mavi yap."
"Çalışma odasında Savanna Sunset'i ayarla."
"Işıkları %10 kıs."
Sorular ve yanıtlar
Zaten Apple Home'a bağlıyım ama bunun yerine Matter'ı kullanmak istiyorum. Nasıl geçiş yaparım?
Zaten Apple Home'a bağlıyım ama bunun yerine Matter'ı kullanmak istiyorum. Nasıl geçiş yaparım?
Hue Bridge'im HomeKit'te bulunamıyor.
Hue Bridge'im HomeKit'te bulunamıyor.
Apple HomeKit nedir?
Apple HomeKit nedir?
Evden uzaktayken Home uygulamasıyla ışıklarımı kontrol edebilir miyim?
Evden uzaktayken Home uygulamasıyla ışıklarımı kontrol edebilir miyim?
Hue uygulamasındaki ışıklarım Home uygulamamla eşleşmezse ne olur?
Hue uygulamasındaki ışıklarım Home uygulamamla eşleşmezse ne olur?
Matter ile uyumlu
Apple Home'a Matter ile de bağlanabilirsiniz. Bu protokol sorunsuzdur, güvenlidir ve akıllı evlerin geleceği için tasarlanmıştır.
Destek alın
Yardım etmekten daima mutluluk duyarız! Philips Hue ve Apple Home'u eşleştirme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla soru ve yanıta bakın veya bizimle iletişime geçin.