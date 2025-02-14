Apple Home ile Philips Hue kurulumu

Apple Home ile Philips Hue kurulumu

Işıklarınızı kontrol etmek ve eksiksiz bir akıllı ev oluşturmak için Siri ve Apple HomeKit teknolojisini kullanın.

İhtiyacınız olanlar

Hue'yu HomeKit'e eklemeden önce ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olun.

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Philips Hue sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, HomeKit'in ışıklarınızla konuşmasını sağlar.

Philips Hue ışıkları

Philips Hue ışıkları

Akıllı ampuller, lambalar, tavan armatürleri, aklınıza gelen tüm Philips Hue ürünleri Apple Home ile uyumludur.
Apple Home uygulamasına sahip iOS cihazı

Apple Home uygulamasına sahip iOS cihazı

İster iPad ister iPhone olsun, Home uygulamasını cihazınıza indirdiğinizden emin olun.

Yapmanız gerekenler

  • Philips Hue uygulamasını açın ve Ayarlar &gt; Ses asistanları bölümüne gidin.
  • Siri ve HomeKit'e dokunun.
  • Kur seçeneğine dokunun.
  • Bağlanmak istediğiniz evi seçin.
  • Bağlanmak için Hue Bridge'inizin ortasındaki düğmeye basın.
  • Hue Bridge'inizin arkasındaki HomeKit kodunu taramak için Kodu tara'ya dokunun.
  • Işıklarınız, Home uygulamasında varsayılan bir odada görünecektir. Evinizdeki konumlarına göre ışıklarınızı oda isimleriyle gruplandırın ve organize edin.

Yapmanız gerekenler

  • Philips Hue uygulamasını açın ve Ayarlar &gt; Akıllı ev ve ses bölümüne gidin.
  • Başlayın seçeneğine dokunun.
  • Siri ve Apple Home seçeneğine dokunun.
  • Kur seçeneğine dokunun.
  • İleri'ye dokunun ve Hue hesabınızla oturum açın.
  • Bağlanmak istediğiniz Evi seçin veya yeni bir ev oluşturun.
  • Apple Home uygulamasında ışıklarınızı ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
  • Bitti'ye dokunun.

Işıklarınız, Home uygulamasında varsayılan bir odada görünecektir. Evinizdeki konumlarına göre ışıklarınızı oda isimleriyle gruplandırın ve organize edin. 

Zaten bağlısınız ve Matter'a geçmek mi istiyorsunuz? Talimatları inceleyin.  

Sadece "Hey Siri..." demeniz yeterli

Artık hazır olduğunuza göre en popüler sesli komutlardan bazılarını deneyin!

"Işıkları aç."
"Alt kattaki ışıkları kapat."
"Masamın ışığını aç."
"Oturma odası ışığını mavi yap."
"Çalışma odasında Savanna Sunset'i ayarla."
"Işıkları %10 kıs."
Daha fazla Siri sesli komutu görüntüleyin

Sorular ve yanıtlar

Zaten Apple Home'a bağlıyım ama bunun yerine Matter'ı kullanmak istiyorum. Nasıl geçiş yaparım?

Hue Bridge'im HomeKit'te bulunamıyor.

Apple HomeKit nedir?

Evden uzaktayken Home uygulamasıyla ışıklarımı kontrol edebilir miyim?

Hue uygulamasındaki ışıklarım Home uygulamamla eşleşmezse ne olur?

Mor duvarlı bir oturma odasında duran iki kadın şaşkınlıkla tavana bakıyor.

Matter ile uyumlu

Apple Home'a Matter ile de bağlanabilirsiniz. Bu protokol sorunsuzdur, güvenlidir ve akıllı evlerin geleceği için tasarlanmıştır. 

Matter'ı Keşfedin
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