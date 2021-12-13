Hue Bridge ile, tüm akıllı aydınlatma özelliklerine erişebilirsiniz ve bir Hue Tap switch bağlamak basittir.
Kurulum rehberi
Hue Tap switch kurma
Connect with a Hue Bridge
Before you start setup
Hue Bridge'iniz bağlı ve Hue uygulamasına eklenmiş mi?
Hue Bridge'iniz zaten fişe takılı, Wi-Fi'ye bağlı ve Hue uygulamanıza eklenmiş olmalıdır. Henüz yapmadıysanız önce Hue Bridge'inizi kurun.
Hue Bridge'i nasıl kuracağınızı öğrenin
Hue Tap switch'inizi kurdunuz mu?
Kurulum konusunda emin değilseniz Hue Tap switch ile birlikte verilen kılavuza bakın.
Tap switch kurma
- Open the Hue app.
- Go to the Settings tab and tap Accessories.
4. Tap Add accessory.
4. Hue Tap switch'e dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
5. Hue uygulaması Tap switch'i bulduktan sonra, Tap switch'in kontrol ettiği Oda veya Bölgeyi ve düğmelerin ne yapacağını seçebilirsiniz.
Yardım mı lazım?
Tap switch'i kurma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa SSS bölümümüze göz atın veya Philips Hue Destek ekibiyle iletişime geçin.
Hue Tap switch ile ilgili SSS >
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.