讓智慧燈最終控制權掌握在您的手掌之間。
讓智慧燈最終控制權掌握在您的手掌之間。
設定場景、調整房間明暗度，並且開關您的燈具 — 所有來自同一個螢幕畫面。
將燈光分成 "房間" 組和 "小區" 組，使用起來輕鬆簡單。將樓上臥房隔成幾個 "小房間"，即可創造小區控制整個樓層。
瀏覽獲得好評的場景 — 將房間內的燈光設定成不同色調與亮度 — 即刻創造氛圍。不確定從哪裡開始？先試試一些粉絲最愛的場景，例如北極光或熱帶草原日落。
Hue 場景庫的每個場景一直都由燈光設計師巧製而成。讓專業照明效果帶您進入不一樣的家！
查看單一畫面中，Hue 場景庫以風格排列的每個場景，並且感受每個創造的場景。
使用自己的圖片或自訂顏色和亮度從頭開始創造，然後儲存這些場景以備未來隨時使用。
依照您每天的作息客製化開燈和關燈時間，讓您的燈光隨著您整天作息運作。
將您的燈光設定為自訂時間或日出和日落時開燈和關燈。早餐時刻廚房調亮、晚上客廳調暗。
憑藉自動化睡眠和甦醒燈光控制，您可以讓燈光在您逐漸入睡時自動調暗，然後大清早輕柔轉亮。
當您抵達家門時打開您的燈，離開時關上。有人在家嗎？App 知道燈要持續開著。
讓您的燈光隨著螢幕內容或音效而舞動、閃爍、變暗、變亮和變更色彩！只要前往 Hue App 的「同步」索引標籤，您的燈光就能與 Philips Hue Play HDMI sync box 或 Spotify 進行同步。
在 Hue App 設定與程式化智慧按鈕、開關和感應器 — 以及隨時更改設定。
Hue app 與熱門智慧居家平台無縫整合，讓您同時使用最愛的智慧型裝置。
在 Hue app 設定燈具，並讓它們自動與 HomeKit 同步，以便更輕鬆整合與控制。
在 Shortcuts App 創造智慧照明捷徑，然後使用小工具從 iPhone 的首頁取用燈光。
使用小工具從 Android 手機的主畫面立即控制燈光。這是設定您最愛場景的最快方法！
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。