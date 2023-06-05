支援

Philips Hue App

讓智慧燈最終控制權掌握在您的手掌之間。

 

新設計、新體驗

選擇設定系統的方式

不管您使用的是藍牙或 Hue Bridge 控制燈具，您都可以使用同一款 App — 即使您決定稍候新增 Hue Bridge 也無妨。

了解運作原理
麻雀雖小，五臟俱全

日常控制，毫不費力

設定場景、調整房間明暗度，並且開關您的燈具 — 所有來自同一個螢幕畫面。

更高的效能

整理您的燈光

將燈光分成 "房間" 組和 "小區" 組，使用起來輕鬆簡單。將樓上臥房隔成幾個 "小房間"，即可創造小區控制整個樓層。

Hue 場景畫廊：個人、專業照明

瀏覽獲得好評的場景 — 將房間內的燈光設定成不同色調與亮度 — 即刻創造氛圍。不確定從哪裡開始？先試試一些粉絲最愛的場景，例如北極光或熱帶草原日落。

由照明專家設計

由照明專家設計

Hue 場景庫的每個場景一直都由燈光設計師巧製而成。讓專業照明效果帶您進入不一樣的家！

依類別瀏覽

依類別瀏覽

查看單一畫面中，Hue 場景庫以風格排列的每個場景，並且感受每個創造的場景。

自創場景

自創場景

使用自己的圖片或自訂顏色和亮度從頭開始創造，然後儲存這些場景以備未來隨時使用。

Philips Hue App

探索智慧照明在一個 App 的可能性。

在 App Store 下載 從 Google Play 取得

使用自動化功能進行個人化

依照您每天的作息客製化開燈和關燈時間，讓您的燈光隨著您整天作息運作。

創造個人日常作息

創造個人日常作息

將您的燈光設定為自訂時間或日出和日落時開燈和關燈。早餐時刻廚房調亮、晚上客廳調暗。

自然入睡和甦醒

自然入睡和甦醒

憑藉自動化睡眠和甦醒燈光控制，您可以讓燈光在您逐漸入睡時自動調暗，然後大清早輕柔轉亮。

返家時有溫馨的燈光歡迎您

返家時有溫馨的燈光歡迎您

當您抵達家門時打開您的燈，離開時關上。有人在家嗎？App 知道燈要持續開著。

整理房間和個別分區

同步處理智慧燈具

讓您的燈光隨著螢幕內容或音效而舞動、閃爍、變暗、變亮和變更色彩！只要前往 Hue App 的「同步」索引標籤，您的燈光就能與 Philips Hue Play HDMI sync box 或 Spotify 進行同步。

探索環境照明
整理房間和個別分區

解鎖 Hue Bridge 的所有功能

Hue Bridge 是智慧型照明樞紐中心。它儲存您所有的客製化場景與設定，同時讓您的存取達到自動化、離家遠端控制和其他功能的境界。

探索 Bridge
直覺感受更勝以往

新增開關與感應器

在 Hue App 設定與程式化智慧按鈕、開關和感應器 — 以及隨時更改設定。

可搭配 Philips Hue 使用

Hue app 與熱門智慧居家平台無縫整合，讓您同時使用最愛的智慧型裝置。

HomeKit

HomeKit

在 Hue app 設定燈具，並讓它們自動與 HomeKit 同步，以便更輕鬆整合與控制。

捷徑

捷徑

在 Shortcuts App 創造智慧照明捷徑，然後使用小工具從 iPhone 的首頁取用燈光。

Android 小工具

Android 小工具

使用小工具從 Android 手機的主畫面立即控制燈光。這是設定您最愛場景的最快方法！

查看 Hue 的搭配產品

開始認識 Hue

常見問答集

常見問答集

獲得您在 Hue app 的問題解答，從設定到客製，應有盡有。

閱讀常見問答集 >

上市說明

上市說明

獲取 Philips Hue app 推出時的最新更新細節。

閱讀上市說明 (Android) >

閱讀上市說明 (iOS) >

Hue 運作方式

Hue 運作方式

取得 Philips Hue 智慧照明系統運作方式的資訊，包括藍牙或 Hue Bridge 之間的差異。

閱讀運作方式 >

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 