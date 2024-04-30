這不僅是智慧家庭保全 — 這還是明亮的家庭保全。 攝影機、接觸式感應器和燈光協同工作，幫助確保您的家庭安全。
智慧家庭安全性
安全性攝影機
隨時關注您的住家。 這些攝影機具有清晰的 1080p 高清直播、夜視功能以及用於雙向通話和聲音警報的揚聲器，當您不在現場時，這些攝影機就是您的眼睛和耳朵。
接觸式感測器
絕對的安心。 武裝後，一旦有人打開窗戶、門、櫃子或保險箱，接觸感應器就會向您發出警報，甚至觸發燈光。 需要搭配 Philips Hue 橋接器。
計劃
透過計劃獲得更多安全功能，例如智慧運動偵測區域和存取長達 60 天的影片歷史記錄。 根據您的需求選擇基本版或增強版。
應用程式控制
警報直接發送到您的手機。 點擊即可觸發燈光或聲音警報。 透過 Philips Hue 應用程序，您可以將智慧家庭安全盡在掌握。
獲得端對端加密
從智慧安全開始
透過入門套件取得設定智慧家庭保全系統所需的一切。 您將以最優惠的價格獲得所有最好的功能，並立即讓自己的家庭和錢包獲得安心保護。
問題與解答
可以使用哪些類型的 Secure 攝影機？
我需要什麼才能開始使用 Philips Hue 保全功能？
哪些 Philips Hue 產品能搭配 Secure 設定運作？
我是否可以將 Secure 裝置新增到藍牙控制的 Philips Hue 設定？
Secure 方案的付費功能是否有免費試用版？
找不到答案？
