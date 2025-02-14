如何使用 Apple「家庭」設定 Philips Hue

使用 Siri 和 Apple HomeKit 技術來控制您的燈光，並打造完整的智慧家庭。
您需要做哪些準備
在將 Hue 新增到 HomeKit 之前，我們要先確認一切都已準備妥當。
Hue Bridge
您可以使用 Philips Hue 系統的核心中樞 Hue Bridge，做為 HomeKit 與燈光之間的同步介面。
Philips Hue 燈
智慧燈泡、電燈、吸頂燈具，應有盡有 — 所有 Philips Hue 燈都可相容於 Apple「家庭」。
裝有 Apple「家庭」應用程式的 iOS 裝置
確認您已將 Home 應用程式下載到您的裝置上，無論是 iPad 還是 iPhone。
您需要做哪些動作
- 開啟 Philips Hue 應用程式，然後依序瀏覽至設定 > 語音助理。
- 點選 Siri 和 HomeKit。
- 點選設定。
- 選取您要連線的家庭。
- 按下 Hue Bridge 中央的按鈕即可進行連接。
- 點選掃描代碼，即可掃描 Bridge 背面的 HomeKit 代碼。
- 您的燈具將出現在居家 App 的預設房間內。將您的燈具分門別類並分組到房內，以反映它們在您家的實際位置。
您需要做哪些動作
- 開啟 Philips Hue App，然後依序瀏覽至設定>智慧家庭和語音。
- 點選開始使用。
- 點選 Siri 與 Apple「家庭」。
- 點選設定。
- 點選「下一步」，並使用您的 Hue 帳戶登入。
- 選擇您要連接的家庭，或建立全新的家庭。
- 依照畫面上的說明操作，在 Apple「家庭」應用程式中設定您的燈光。
- 點選「完成」。
您的燈具將出現在居家 App 的預設房間內。將您的燈具分門別類並分組到房內，以反映它們在您家的實際位置。
已經連接，想要切換到 Matter 嗎？取得說明。
直接說「嗨！Siri...」
現在您已完成設定，讓我們來試試最受歡迎流行的一些語音命令吧！