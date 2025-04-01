支援

如何設定 Hue 燈泡或燈

所有 Hue 產品都遵循相同的簡單二維碼設置，因此您可以同時掃描和設定所有 Hue 設備。

請先閱讀此內容！

1. 這時還不要安裝燈具。
您需要掃描他們的二維碼，因此請將它們放在容易拿到的地方。

2. 您是否有多個 Hue 設備需要新增？
全部放在一起！ 您將在同一步驟中掃描所有二維碼。

3. 您有 Hue 應用程式嗎？
在手機的應用程式商店中下載它。

在 App Store 下載 從 Google Play 取得
使用 Hue Bridge 連接
不使用 Hue Bridge 連接

使用 Hue Bridge 連接

燈泡和燈具設定說明

您的 Bridge 應該已連接並添加到您的 Hue 應用程式。 

還沒做嗎？ 了解如何設定 Bridge

 

1. 打開 Hue App。

2. 在您的主頁標籤上，點選三個點 (…) 圖示。 然後，點選 新增設備

Hue App 主頁標籤顯示三個點圖示上方指示燈，Hue App 三個點選單顯示加號裝置上方指示燈

注意：您也可以開啟設定標籤，接著點選裝置。 點選右上角的藍色加號 (+) 圖示

Hue 應用程式顯示「設定」標籤，指示器位於「裝置」上方，Hue 應用程式顯示「裝置」選單，指示器位於藍色加號 (新增) 圖示上方

3. 選擇一個房間來新增智慧按鈕。

Hue 應用程式顯示「將裝置新增至房間」螢幕，引導使用者選擇房間

4. 掃描二維碼。
     如果您要新增更多 Hue 設備，也請掃描它們。 成功掃描您的裝置後，點擊 下一步。 

注意：如果您的產品沒有二維碼，請點選無二維碼進行新增，可以透過搜尋或使用其序號。

Hue 應用程式顯示「新增裝置」螢幕，指示器位於「掃描二維碼」按鈕上方，Hue 應用程式顯示「掃描二維碼」螢幕，指示器位於「下一步」按鈕上方

5. 安裝燈光與開啟電源。
    安裝完成後，點擊 下一步 即可查看您選擇的房間中的燈光。
        

Hue App 顯示已經掃描的裝置，且「下一步」按鈕上有指示燈，Hue App 顯示確認畫面列出已新增裝置

6. 命名您的燈具。 
    接著您可以為每個新增燈具命名，並選擇圖示。
        

Hue App 顯示已經掃描的裝置，且「下一步」按鈕上有指示燈，Hue App 顯示確認畫面列出已新增裝置

不使用 Hue Bridge 連接

藍牙設定說明

1. 確定您的行動裝置上已啟用藍牙。

iPhone 顯示控制中心，iPhone 顯示 Hue 應用程式設置

2. 打開 Hue App。

iPhone 顯示控制中心，iPhone 顯示 Hue 應用程式設置

3. 開啟 設定 選項卡，然後點選 裝置。 點選右上角的藍色加號 (+) 圖示

iPhone 顯示控制中心，iPhone 顯示 Hue 應用程式設置

4. 掃描二維碼。 
    如果您要新增更多 Hue 裝置，您可以一次掃描一個並進行設定。

注意：如果您的產品沒有二維碼，請點選無二維碼進行新增，可以透過搜尋或使用其序號。

iPhone 顯示控制中心，iPhone 顯示 Hue 應用程式設置

需要協助嗎？

瀏覽我們的常見問題或聯絡支援人員。 

閱讀飛利浦 Hue 應用程式常見問題 >

前往支援頁面 >

*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。 