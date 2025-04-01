所有 Hue 產品都遵循相同的簡單二維碼設置，因此您可以同時掃描和設定所有 Hue 設備。
如何設定 Hue 燈泡或燈
請先閱讀此內容！
1. 這時還不要安裝燈具。
您需要掃描他們的二維碼，因此請將它們放在容易拿到的地方。
2. 您是否有多個 Hue 設備需要新增？
全部放在一起！ 您將在同一步驟中掃描所有二維碼。
3. 您有 Hue 應用程式嗎？
在手機的應用程式商店中下載它。
1. 打開 Hue App。
2. 在您的主頁標籤上，點選三個點 (…) 圖示。 然後，點選 新增設備
注意：您也可以開啟設定標籤，接著點選裝置。 點選右上角的藍色加號 (+) 圖示。
3. 選擇一個房間來新增智慧按鈕。
4. 掃描二維碼。
如果您要新增更多 Hue 設備，也請掃描它們。 成功掃描您的裝置後，點擊 下一步。
注意：如果您的產品沒有二維碼，請點選無二維碼進行新增，可以透過搜尋或使用其序號。
5. 安裝燈光與開啟電源。
安裝完成後，點擊 下一步 即可查看您選擇的房間中的燈光。
6. 命名您的燈具。
接著您可以為每個新增燈具命名，並選擇圖示。
不使用 Hue Bridge 連接
藍牙設定說明
1. 確定您的行動裝置上已啟用藍牙。
2. 打開 Hue App。
3. 開啟 設定 選項卡，然後點選 裝置。 點選右上角的藍色加號 (+) 圖示。
4. 掃描二維碼。
如果您要新增更多 Hue 裝置，您可以一次掃描一個並進行設定。
注意：如果您的產品沒有二維碼，請點選無二維碼進行新增，可以透過搜尋或使用其序號。
*當燈泡顯示規格中，"多達" 特定數量的流明時，即代表顯示燈泡的最大流明輸出。它展示燈泡在 2700 K (白色燈泡) 或 4000 K (白色氛圍或白色和彩色氛圍燈泡) 下能顯現的亮度。了解更多亮度資訊。