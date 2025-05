Oživte svůj exteriér světly.

Inteligentní osvětlení Philips Hue se hodí pro celou vaši domácnost, do interiérů i exteriérů. Nabízíme dva druhy venkovních světel – s běžným napětím (které můžete zapojit do domácí elektrické sítě) a nízkonapěťová (která prostě zapojíte do libovolné venkovní zásuvky). Tato kolekce světel, kterou jsme pojmenovali LowVolt, vám dává větší flexibilitu při navrhování venkovního osvětlení Ať už si ale vyberete kteroukoli variantu, značka Philips Hue formou chytrého osvětlení přenese váš exteriér do nové dimenze.