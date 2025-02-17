Podpora
Proměňte venkovní prostor pomocí světla

Seznamte se s venkovními světly LowVolt

Díky naší kolekci nízkonapěťových a přitom vysoce výkonných venkovních světel si snadno a elegantně prozáříte zahradu chytrým světlem.

Venkovní sloupek Calla

Díky povrchu z nerezové oceli a barevnému světlu přináší chytrý sloupek Calla na vaše venkovní cesty styl.
  • Nízkonapěťový
  • Matně černý povrch
  • 105 × 252 mm
  • Napájecí zdroj se prodává samostatně

Bodové světlo Amarant

Osvětlete velké venkovní prostory (jako jsou ploty, stěny nebo živé ploty) záplavou bílého a barevného světla. Lineární bodové světlo Amarant patří do systému LowVolt a připojuje se ke zdroji napájení Philips Hue. Tato svítidla se dají dokonce vzájemně propojit, a tím vytvořit nepřetržitou světelnou stěnu.
  • Integrované LED
  • Miliony barev
  • Venkovní systém LowVolt
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Prohlédněte si další světla LowVolt

Podívejte se na venkovní světla LowVolt v akci

Využijte šikovnosti a flexibility systému chytrého osvětlení Philips Hue v celé své domácnosti i venku. Naše nízkonapěťová venkovní světla je možné zapojit do jakékoli zásuvky (tedy bez složitého zapojování) a venkovní prostor si s nimi můžete rychle proměnit.

Snadná instalace i rozšíření

Design kolekce LowVolt je zaměřen na jednoduchost chytrého osvětlení – můžete připojit několik světel k jedné napájecí jednotce, zapojit ji do jakékoli standardní zásuvky a hned nasvítit jakýkoli prostor.

Chytré venkovní osvětlení na zahradě

Zkrášlete si zahradu

Je jedno, zda už používáte světla LowVolt, nebo právě začínáte se standardním chytrým venkovním osvětlením – můžete je podle libosti kombinovat a přizpůsobit si venkovní prostor pro jakoukoli příležitost.

Pár relaxující s chytrým venkovním osvětlením

Chytré světlo pro každou příležitost

Chytrá venkovní světla Philips Hue vám pomůžou navodit tu správnou náladu pro každou příležitost od zahradního grilování až po příjemný večer na terase – a stačí k tomu klepnutí na tlačítko v aplikaci nebo hlasový povel.

Prozkoumejte kolekci Philips Hue LowVolt

Bodové světlo Lily Outdoor

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Outdoor 2 m

Hue White and Color Ambiance

Exteriérové nástěnné svítidlo Impress (nízkonapěťové)

Hue White and Color Ambiance

Venkovní prodlužovací kabel 5 m

Hue

Stojanové svítidlo Impress (nízkonapěťové)

Hue White and Color Ambiance

Seznamte se s Philips Hue

Objevte chytré venkovní osvětlení

Nainstalujte venkovní osvětlení, které můžete připojit k inteligentnímu osvětlovacímu systému Philips Hue, a už si jen užívejte tu spoustu možností, jak oživit exteriér svého domova.

Nechte se přivítat světlem

Automatizujte svá světla tak, aby vás přivítala doma, aby se vaše předzahrádka a příjezdová cesta automaticky rozsvítily a podobně.

Nechte si světlem dodat pocit bezpečí

Systém zabezpečení chytré domácnosti Philips Hue dohlídne na váš domov za vás. Prozkoumejte chytré bezpečnostní kamery, senzory a další prvky.

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu