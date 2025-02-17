Díky naší kolekci nízkonapěťových a přitom vysoce výkonných venkovních světel si snadno a elegantně prozáříte zahradu chytrým světlem.
Seznamte se s venkovními světly LowVolt
Venkovní sloupek Calla
- Nízkonapěťový
- Matně černý povrch
- 105 × 252 mm
- Napájecí zdroj se prodává samostatně
Bodové světlo Amarant
- Integrované LED
- Miliony barev
- Venkovní systém LowVolt
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Podívejte se na venkovní světla LowVolt v akci
Využijte šikovnosti a flexibility systému chytrého osvětlení Philips Hue v celé své domácnosti i venku. Naše nízkonapěťová venkovní světla je možné zapojit do jakékoli zásuvky (tedy bez složitého zapojování) a venkovní prostor si s nimi můžete rychle proměnit.
Snadná instalace i rozšíření
Design kolekce LowVolt je zaměřen na jednoduchost chytrého osvětlení – můžete připojit několik světel k jedné napájecí jednotce, zapojit ji do jakékoli standardní zásuvky a hned nasvítit jakýkoli prostor.
Zkrášlete si zahradu
Je jedno, zda už používáte světla LowVolt, nebo právě začínáte se standardním chytrým venkovním osvětlením – můžete je podle libosti kombinovat a přizpůsobit si venkovní prostor pro jakoukoli příležitost.
Chytré světlo pro každou příležitost
Chytrá venkovní světla Philips Hue vám pomůžou navodit tu správnou náladu pro každou příležitost od zahradního grilování až po příjemný večer na terase – a stačí k tomu klepnutí na tlačítko v aplikaci nebo hlasový povel.
Prozkoumejte kolekci Philips Hue LowVolt
Chytrá venkovní světla
Navoďte si správnou atmosféru
Chytrá venkovní světla
Udělejte si párty
Chytrá venkovní světla
Nechte se přivítat
Seznamte se s Philips Hue
Objevte chytré venkovní osvětlení
Nainstalujte venkovní osvětlení, které můžete připojit k inteligentnímu osvětlovacímu systému Philips Hue, a už si jen užívejte tu spoustu možností, jak oživit exteriér svého domova.
Nechte se přivítat světlem
Automatizujte svá světla tak, aby vás přivítala doma, aby se vaše předzahrádka a příjezdová cesta automaticky rozsvítily a podobně.
Nechte si světlem dodat pocit bezpečí
Systém zabezpečení chytré domácnosti Philips Hue dohlídne na váš domov za vás. Prozkoumejte chytré bezpečnostní kamery, senzory a další prvky.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.