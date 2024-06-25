Asistencia

Siéntete bienvenido en casa

Automatiza tus luces para darte la bienvenida a casa, ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu entrada, y mucho más, ¡solo con Philips Hue!

Siéntete bienvenido en casa con Philips Hue

Experimenta la iluminación de entrada de Philips Hue

Establecimiento de límites geográficos de exteriores Hue

Luces tan inteligentes que te dan la bienvenida a tu hogar

¡Olvídate de llegar a una casa oscura! Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a tu hogar y se apaguen al salir, con las funciones de automatización de “Llegada a casa” y “Salida de casa”.

Aplicación para iluminación exterior Hue

Enciende las luces con el movimiento.

Enciende las luces automáticamente cuando el sensor exterior detecta alguna actividad y siéntete más seguro en tu entorno. El sensor exterior detecta los movimientos y enciende las luces automáticamente para revelar a los intrusos indeseados, así podrás sentirte más seguro en tu entorno.

Temporizador de la aplicación para exteriores Hue

Haz que parezca que estás en casa

¡Logra sentirte tranquilo con solo un toque en la Philips Hue app! Crea una automatización de “Presencia simulada” para que parezca que estás en casa, incluso si no lo estás, o enciende y apaga las luces desde cualquier parte del mundo.

Más productos para exteriores populares

Bolardo Calla para exteriores

Hue White & Color Ambiance

Bolardo Calla para exteriores
Bajo voltaje
Acabado negro mate
104 × 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
Explorar el embellecimiento del patio trasero

Mejora tu espacio

Mejora tu espacio exterior

Con la iluminación exterior de Philips Hue, puedes transformar tu jardín para cualquier ocasión con una hermosa y colorida luz inteligente.

Más información sobre Philips Hue

Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbrico inteligente que te permite controlar fácilmente la luz y crear el ambiente perfecto para cualquier momento, tanto en interiores como en exteriores. Haz que el exterior cobre vida con una variedad de luces especialmente diseñadas para exteriores.

