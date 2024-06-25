Automatiza tus luces para darte la bienvenida a casa, ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu entrada, y mucho más, ¡solo con Philips Hue!
Siéntete bienvenido en casa
Experimenta la iluminación de entrada de Philips Hue
Luces tan inteligentes que te dan la bienvenida a tu hogar
¡Olvídate de llegar a una casa oscura! Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a tu hogar y se apaguen al salir, con las funciones de automatización de “Llegada a casa” y “Salida de casa”.
Enciende las luces con el movimiento.
Enciende las luces automáticamente cuando el sensor exterior detecta alguna actividad y siéntete más seguro en tu entorno. El sensor exterior detecta los movimientos y enciende las luces automáticamente para revelar a los intrusos indeseados, así podrás sentirte más seguro en tu entorno.
Haz que parezca que estás en casa
¡Logra sentirte tranquilo con solo un toque en la Philips Hue app! Crea una automatización de “Presencia simulada” para que parezca que estás en casa, incluso si no lo estás, o enciende y apaga las luces desde cualquier parte del mundo.
Más productos para exteriores populares
Hue White & Color Ambiance
Bolardo Calla para exteriores
Explorar el embellecimiento del patio trasero
Mejora tu espacio exterior
Con la iluminación exterior de Philips Hue, puedes transformar tu jardín para cualquier ocasión con una hermosa y colorida luz inteligente.
Más información sobre Philips Hue
Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbrico inteligente que te permite controlar fácilmente la luz y crear el ambiente perfecto para cualquier momento, tanto en interiores como en exteriores. Haz que el exterior cobre vida con una variedad de luces especialmente diseñadas para exteriores.
Luces para exteriores
Elige entre nuestra colección de luces para exteriores, especialmente diseñadas para todas las condiciones climáticas.
Bridge Hue
Bridge, el corazón de tu sistema de iluminación inteligente, te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior, y desata posibilidades infinitas.
Controles
Hay muchas formas inteligentes de controlar la iluminación de su hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta interruptores inteligentes inalámbricos y más.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.