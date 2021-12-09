Luz especial para ocasiones especiales

¿Vas a recibir visitas de familia o amigos? Configura tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena casual en el balcón, una carne asada en el patio o una fiesta en el jardín, ahora puedes agregarle un toque de magia a cualquier reunión con Philips Hue. Crea coloridas escenas o efectos dinámicos con movimientos lentos para vivir al máximo estos momentos tan especiales. ​