Satisface tu imaginación y deja que Philips Hue haga que el exterior tenga el mejor aspecto. Puedes ajustar el ambiente para cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.
Experimenta las luces para exteriores Hue
Crea el ambiente exterior perfecto
Transforma un patio trasero deslucido en un hermoso exterior con Philips Hue. Coloca luminarias de colores, desde iluminación de caminos y luces de pared hasta luces puntuales y más, en todo tu jardín, utilizando diversión, toques de color o tonos brillantes para preparar el escenario para un increíble evento al aire libre.
Relájate con la luz blanca de cálida a fría
Alarga tus noches con la iluminación exterior Philips Hue. Establece el ambiente ideal en el patio, balcón o porche y relájate. Desde la luz blanca cálida del sol de verano, hasta la luz de día fría de invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca que se adapte a tu ambiente durante todo el año.
Luz especial para ocasiones especiales
¿Vas a recibir visitas de familia o amigos? Configura tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena casual en el balcón, una carne asada en el patio o una fiesta en el jardín, ahora puedes agregarle un toque de magia a cualquier reunión con Philips Hue. Crea coloridas escenas o efectos dinámicos con movimientos lentos para vivir al máximo estos momentos tan especiales.
Fácil de instalar y ampliar
Aumenta el brillo en los caminitos oscuros, crea focos de atención en tu paisaje o un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mimo, usando las luces puntuales o bolardos Hue. El sistema funciona con bajo voltaje, es seguro de usar en el patio y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu iluminación como gustes.
Más productos para exteriores populares
Hue White & Color Ambiance
Bolardo Calla para exteriores
Hue
Cable de extensión para exterior 2,5 m
Explorar la bienvenida a casa
Luces que te dan la bienvenida a tu hogar
Automatiza tus luces para darte la bienvenida a casa, ilumina automáticamente tu jardín frontal y tu entrada, y mucho más.
Más información sobre Philips Hue
Philips Hue es el sistema de iluminación inalámbrico inteligente que te permite controlar fácilmente la luz y crear el ambiente perfecto para cualquier momento, tanto en interiores como en exteriores. Haz que el exterior cobre vida con una variedad de luces especialmente diseñadas para exteriores.
Luces para exteriores
Elige entre nuestra colección de luces para exteriores, especialmente diseñadas para todas las condiciones climáticas.
Bridge Hue
Bridge, el corazón de tu sistema de iluminación inteligente, te permite conectar hasta 50 luces de interior y exterior, y desata posibilidades infinitas.
Controles
Hay muchas formas inteligentes de controlar la iluminación de su hogar, desde la aplicación Philips Hue hasta interruptores inteligentes inalámbricos y más.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.