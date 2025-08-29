Découvrez à quel point une maison connectée Hue est performante, tout en restant facile à configurer et à utiliser.
Découvrez à quel point une maison connectée Hue est performante, tout en restant facile à configurer et à utiliser.
Les bases
Tout ce qui est « connecté » doit pouvoir recevoir des instructions. Les lampes connectées Hue utilisent Zigbee ou Bluetooth pour communiquer, selon que vous disposez ou non d'un Bridge.
Avec Bridge
Bridge et Bridge Pro sont des ponts connectés qui se connectent à votre routeur pour établir un réseau Zigbee. Une fois que vous avez installé vos lampes, elles communiquent entre elles et avec Bridge.
Chaque lampe joue le rôle de répéteur du signal, ce qui signifie que vous pouvez étendre le réseau en ajoutant des lampes. Il s'agit là d'un réseau maillé.
Sans Bridge
Si vous ne voulez pas de pont connecté, vous pouvez utiliser le Bluetooth. Dans ce cas, vous vous servez de votre appareil mobile pour communiquer directement avec les lampes.
Lorsque vous (et votre appareil) vous déplacez, le réseau se déplace avec vous. C'est pourquoi il y a une distance limite à respecter entre votre emplacement et celui des lampes.
Bluetooth comparé à Bridge et Bridge Pro
Voici les caractéristiques de chaque système : Bluetooth, Bridge ou Bridge Pro.
BluetoothEn savoir plus sur Bluetooth
BridgeAcheter un Bridge
Bridge ProAcheter un Bridge Pro
Protocole de communication : Comment nos appareils « parlent » entre eux.
Portée : Distance de connectivité
Nombre maximal de lampes prises en charge
Nombre maximal d'accessoires pris en charge
Puce : Conçue pour des réponses ultrarapides
GPU : Conçu pour l'exécution d'algorithmes complexes et la prise en charge d'applications d'IA.
Contrôle avec une application : iOS et Android
Compatibilité : Intégration parfaite de vos lampes dans votre maison connectée
Commande vocale : Les lampes sont-elles compatibles avec les partenariats de commande vocale ?
Contrôle à distance : Avec une connexion Internet
Création d'automatisations : Programmez vos lampes selon vos routines
Hue Sync : Synchronisez les lampes avec une télévision, de la musique, des jeux et Hue Secure
Hue MotionAware™ : Utilisez les lampes comme détecteurs de mouvement
Protection du système Sécurité Zigbee
Contrôle via l’application
L'application Hue est votre centre de commande. La configuration guidée prépare votre système : Appuyez pour contrôler instantanément vos lampes, créer des automatisations et bien plus encore.
Créez des paramètres récurrents pour vos lampes et votre système de sécurité.
Synchronisez vos lampes avec la télévision, les jeux et la musique.
Obtenez une vue d'ensemble de votre système de sécurité.
Gérez les autorisations des utilisateurs, l'accès des tiers et plus encore.
La technologie
Alliance du style et de l'intelligence. L'ensemble de nos ampoules, lampes et effets lumineux sont pensés et conçus à notre siège social aux Pays-Bas.
Un éclairage de qualité professionnelle pour votre maison avec une correspondance précise des couleurs pour toutes vos lampes connectées. Obtenez des teintes riches et saturées, des pastels doux et des nuances de lumière blanche sans aucune variation de couleur entre les ampoules, les lampes et les luminaires.
Température de couleur : 2 700 K
Une lumière blanche et douce, agréable pour les yeux.
Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K
Toutes les nuances de lumière blanche, de l'orange chaud au bleu froid.
Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K
+16 millions de couleurs
Toutes les nuances de lumière blanche et la gamme complète de couleurs.
Température de couleur : 2 200 K à 6 500 K +16 millions de couleurs
Considérées comme des lampes RGBWWIC, c'est-à-dire pouvant afficher plusieurs couleurs de lumière simultanément.
En quoi les lampes Hue sont-elles différentes ? Les lampes Hue Gradient sont contrôlées par des groupes de LED plutôt qu'individuellement, de sorte que vous obtenez toujours un mélange de couleurs uniforme et progressif.
Notre conception innovante de LED disposées avec précision émet une couleur semblable à nulle autre lumière.
Faites entrer la lumière du jour à l'intérieur grâce à la lumière blanche réglable à spectre complet. Profitez de la plus large gamme de tons blancs, des teintes ambrées les plus chaudes de la flamme d'une bougie jusqu'aux blancs éclatants les plus froids du ciel bleu naturel.
Obtenez la veilleuse la plus douce avec une gradation ultra-basse. Diminuez l'intensité de vos lampes à seulement 0,2 % de leur luminosité totale.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.