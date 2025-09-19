Aide
Plafonniers LED

Plafonniers LED connectés

Disponible dans différents styles et tailles, notre collection de plafonniers LED connectés vous permet d’agrémenter votre décoration intérieure.

Guide des plafonniers LED connectés

Comment utiliser un plafonnier dans le salon ?

Comment choisir le plafonnier LED d'une chambre ?

Comment choisir des plafonniers pour salle de bain ?

Que sont les plafonniers connectés ?

Où puis-je mettre un plafonnier LED connecté ?

Les plafonniers LED connectés fonctionnent-ils avec des assistants vocaux ?

En savoir plus sur les plafonniers LED connectés

plafonnier à LED pour cuisine

6 idées d’éclairage pour la cuisine

Illuminez votre cuisine avec ces idées d’éclairage de cuisine, y compris comment utiliser des plafonniers connectés.
plafonnier pour salon

Idées d’éclairage pour le salon

Utilisez des plafonniers connectés pour créer une belle atmosphère en toute occasion dans l’une des pièces les plus fréquentées de la maison : le salon.
petits plafonniers LED pour salon

Idées d’éclairage pour petit salon

En utilisant des plafonniers connectés pour gagner de l’espace, vous pouvez faire paraître votre petit salon plus grand.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

