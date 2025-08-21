Les caméras, les capteurs de contact, les sonnettes et les lampes connectées fonctionnent ensemble pour protéger vos proches grâce au système Philips Hue que vous possédez déjà.
Alliance de la sécurité pour la maison et de l'éclairage connecté
Caméras de sécurité
Sentez-vous plus en sécurité à tout moment. Dotées d'un flux en direct 2K ou 1080p HD net et clair, d'une vision nocturne ainsi que d'un haut-parleur pour les conversations bidirectionnelles et les alarmes sonores, ces caméras sont vos yeux et vos oreilles lorsque vous n'êtes pas là.
Caméra sonnette
Surveillez votre porte d'entrée à l'aide d'une sonnette vidéo connectée. Voyez, entendez et identifiez qui est là, à tout moment et où que vous soyez. Lorsqu'un mouvement est détecté, vos lampes s'allument pour une meilleure visibilité.
Capteurs de contact
Tranquillité d'esprit totale. Lorsqu'ils sont activés, les capteurs de contact vous envoient une alerte et déclenchent même les lampes dès que quelqu'un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Philips Hue Bridge requis.
Abonnements
Un abonnement vous permet d'obtenir plus de fonctionnalités de sécurité, telles que des zones de détection de mouvement et l'accès à l'historique de vos vidéos sur une période de 60 jours. Choisissez entre Basic ou Plus, en fonction de vos besoins.
Contrôle via l’application
Les alertes sont envoyées directement sur votre téléphone. Déclenchez des alarmes lumineuses ou sonores d'une simple pression. Avec l'application Philips Hue, la sécurité pour maison connectée est entre vos mains.
Se lancer avec un système de sécurité connectée
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour configurer un système de sécurité pour maison connectée avec un kit de démarrage. Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités au meilleur prix, et d'une tranquillité d'esprit immédiate pour votre maison et votre portefeuille.
Personnalisez votre système de sécurité connectée
Hue
Hue Bridge
CHF 60.00
Hue
Capteur de contact Secure
CHF 70.00
Hue
Capteur de contact Secure
CHF 70.00
Hue White and Color Ambiance
A60 - Ampoule connectée E27 - 800 (lot de 2)
CHF 100.00
CHF 60.00
Hue
Extension de câble extérieure 5m
CHF 20.00
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
CHF 170.00
Hue
Câble Secure anti-chute
CHF 15.00
Hue White and Color Ambiance
Spot extérieur Lily
CHF 160.00
Questions et réponses sur la sécurité pour la maison
Quels types de caméras Secure sont disponibles ?
Quels types de caméras Secure sont disponibles ?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctionnalités de sécurité Philips Hue ?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctionnalités de sécurité Philips Hue ?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure ?
Puis-je ajouter des appareils Secure à ma configuration Philips Hue contrôlée via Bluetooth ?
Puis-je ajouter des appareils Secure à ma configuration Philips Hue contrôlée via Bluetooth ?
Existe-t-il une version d'essai gratuite des fonctionnalités payantes de l'abonnement Secure ?
Existe-t-il une version d'essai gratuite des fonctionnalités payantes de l'abonnement Secure ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
Vous ne trouvez pas de réponse ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.