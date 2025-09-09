Aide
Ampoules LED connectées

Avec différentes formes et divers culots, nos ampoules LED connectées peuvent s’adapter à presque toutes les lampes et tous les équipements de votre domicile, ce qui facilite l’ajout d’un éclairage connecté dans toute votre maison.

Nouveau
Gros plan de l'avant de GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4

Ampoule

GU10 - Spot connecté Essential - 345 lm - 4,7 W - pack de 4
Jusqu’à 345 lumens
Essential lumière blanche
Gradation faible à 2 %​
Essential couleur ​
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1 600

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1 600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™

Une maison sécurisée grâce à la lumière

La lumière s'associe au système Secure pour vous offrir une grande tranquillité d'esprit, depuis la paume de votre main.

En savoir plus
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1 600

White

A60 - Ampoule connectée E27 - 1 600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 810

White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 810

White

A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière blanche et chaude
Gradation ultra-basse à 5 %
Commande par application ou par la voix
Nouveau
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées E27 (806 lm)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage Essential : 3 ampoules connectées E27 (806 lm)
Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus
Nouveau
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)
Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 810

Hue White and Color Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Précision des couleurs Chromasync™
Nouveau
Gros plan de l'avant de A60 - Ampoule connectée E27 - 810

White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix
En savoir plus sur les ampoules LED connectées

ampoules LED et éclairage connecté

Présentation de l’éclairage connecté

Si vous vous demandez encore ce que les ampoules intelligentes peuvent vraiment faire, commencez par consulter notre guide de l’éclairage connecté.

ampoules LED mr16 et gu 10

Ampoules MR16 vs GU10

Ces deux super-héros de l'éclairage sont compactes et parfaites pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10 ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

