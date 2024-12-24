Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.
18 produits
White Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 130.00
Promotion
Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
CHF 160.00
CHF 128.00
Exclusif
White Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 160.00
Exclusif
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 230.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Contrôle intelligent
CHF 140.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 190.00
Économiser dans le set
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Prise connectée incluse
CHF 190.00
Économiser dans le set
White Ambiance
Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus
CHF 130.00
White Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 120.00
Économiser dans le set
White
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
CHF 90.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus
CHF 150.00
Hue White and Color Ambiance
Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus
CHF 150.00
Guide des kits de démarrage d'éclairage LED connecté
Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?
Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?
Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?
Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?
Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?
Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?
Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?
Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?
Comment configurer des lumières LED connectées ?
Comment configurer des lumières LED connectées ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.