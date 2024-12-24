Aide
Kits de démarrage d'éclairage LED

Kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Comprenant un pont Philips Hue Bridge, des lampes et des accessoires connectés, ces kits de démarrage ont tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d’éclairage connecté.

18 produits
E27

E27

(14)

GU10

GU10

(1)

Blanc chaud

Blanc chaud

(4)

Blanche froide à chaude

Blanche froide à chaude

(4)

Lumière colorée

Lumière colorée

(8)

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 130.00

Promotion
Gros plan de l'avant de Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

CHF 160.00

CHF 128.00

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1100 lumens
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 160.00

Exclusif
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 4 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
Jusqu’à 1 100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 230.00

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100)
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Contrôle intelligent

CHF 140.00

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 190.00

Économiser dans le set
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1100 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Prise connectée incluse

CHF 190.00

Presque épuisé

Économiser dans le set
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

White Ambiance

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

CHF 130.00

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

White Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Lumière blanche froide à chaude
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 120.00

Économiser dans le set
Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

White

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Blanc doux
Contrôle instantané via Bluetooth
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 90.00

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + bouton connecté
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Bouton intelligent inclus

CHF 150.00

Gros plan de l'avant de Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage : 2 ampoules connectées E27 (1100) + variateur
jusqu’à 1055 lumens*
Éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Interrupteur avec variateur inclus

CHF 150.00

Guide des kits de démarrage d'éclairage LED connecté

Pourquoi me procurer un kit de démarrage d'éclairage LED ?

Comment utiliser un kit de démarrage d'éclairage connecté ?

Quel kit de démarrage d'éclairage LED devrais-je acheter ?

Qu’est-ce qu’un kit de démarrage d’éclairage connecté ?

Comment configurer des lumières LED connectées ?

En savoir plus sur les kits de démarrage d’éclairage LED connecté

Kits de démarrage à LED et éclairage intelligent

Présentation de l’éclairage connecté

Avant d’installer votre premier kit de démarrage d’éclairage connecté, apprenez à connaître les bases de l’éclairage intelligent et son fonctionnement.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

