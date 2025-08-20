Des possibilités infinies. D'un simple geste
Découvrir l'éclairage connecté Philips Hue
Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir !
Une lumière adaptée à chaque instant
L'éclairage connecté en toute simplicité !
Contrôle simplifié
Contrôlez vos lampes à votre manière, que vous préfériez utiliser l'application Hue ou la commande vocale.
Gradation en douceur
Réglez la luminosité de vos lampes progressivement et sans scintillement pour créer l'ambiance parfaite.
Installation rapide
Nous avons facilité l'installation pour vous permettre d'utiliser vos lampes en un rien de temps.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.