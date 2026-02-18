Aide

En savoir plus sur l'éclairage sur rail à LED connecté

éclairage sur rail

Qu’est-ce que l’éclairage sur rail ?

Découvrez comment Perifo s'intègre chez vous et ce que vous pouvez en faire.

lampes sur rail à LED connectées

Construisez votre éclairage sur rail à LED

Apprenez à assembler les pièces de Perifo pour le concevoir vous-même.

éclairage mural sur rail à LED

Obtenir un kit d'éclairage sur rail connecté

Dites-nous ce que vous cherchez, nous trouverons un kit qui vous convient.

Guide de l'éclairage sur rail à LED connecté

Qu'est-ce que l'éclairage sur rail ?

Comment fonctionne l'éclairage sur rail à LED ?

Pouvez-vous installer un éclairage sur rail à LED sur un mur ?

Ai-je besoin d'un Philips Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail à LED Perifo ?

Où puis-je placer le bloc d'alimentation pour l'éclairage sur rail ?

Où puis-je installer l'éclairage sur rail à LED connecté ?

Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail connecté en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de rails et ou de luminaires ?

Quels luminaires fonctionnent avec l'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je installer l'éclairage sur rail à LED connecté moi-même ?

De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser l'éclairage sur rail à LED connecté ?

Puis-je utiliser des pièces en noir et blanc lors de la construction de mon installation d'éclairage sur rail à LED ?

Qu'est-ce qu'un câble d'extension et un cache de boîtier électrique pour éclairage sur rail ?

Puis-je utiliser d'autres lampes Philips Hue avec l'éclairage sur rail à LED connecté Perifo ?

Comment puis-je savoir le nombre de rails et de connecteurs requis pour l'éclairage sur rail ?

Puis-je contrôler indépendamment chaque luminaire de ma configuration d'éclairage sur rail à LED ?

Puis-je installer le bloc d'alimentation de plafond de l'éclairage sur rail au mur ou le bloc d'alimentation mural au plafond ?

