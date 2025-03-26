Aide
Éclairage de cuisine

Ajoutez une pincée d'intelligence à l'éclairage de votre cuisine ! Quels que soient vos goûts, Philips Hue vous aide à apporter un peu plus de personnalité (et de couleur) à votre cuisine.

Cuisine moderne avec un éclairage blanc brillant

Luminaires pour cuisine : jour et nuit

Avec les luminaires pour cuisine connectés, cuisiner n'a jamais été aussi facile et agréable ! Utilisez des tons vifs pour vous concentrer sur l'élaboration de votre plat et des tons chauds plus doux lorsque vous passez à table.

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

CHF 160.00

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 60.00

Plafonnier de grande taille Enrave

Hue White Ambiance

Plafonnier de grande taille Enrave

LED intégrée
Commande Bluetooth via l'application
Comprend interrupteur avec variateur
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 260.00

Suspension Ensis

Hue White and Color Ambiance

Suspension Ensis

LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 480.00

Cuisine moderne dotée d'un éclairage sur rail

Éclairage de cuisine en fonction des tâches ou de l'ambiance

Avec un éclairage de cuisine connecté, le cœur de votre maison s'adapte à tout. Une lumière blanche éclatante convient à la préparation des repas, tandis que des tons plus doux transforment la pièce en un espace accueillant.

Barre lumineuse linéaire Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barre lumineuse linéaire Perifo

29 watts
95 cm sur rail
Jusqu’à 2 050 lm
Parfait pour les grands espaces

CHF 200.00

Rail Perifo 1 m

Hue

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact

CHF 70.00

Spot cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

CHF 120.00

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

Inspiration d'éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les éclairages connectés Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

image by janarts containing Furniture, Countertop, Property, Cabinetry, Table

@janarts

image by huisje_azul containing Window, Cabinetry, Light, Sink, Wood

@huisje_azul

image by inciyuyucu containing Plant, Property, Table, Wood, Houseplant

@inciyuyucu

image by snaideroamsterdam containing Furniture, Table, Building, Cabinetry, Plant

@snaideroamsterdam

image by anonymous containing Furniture, Purple, Light, Chair, Interior design

@airtibo

image by anonymous containing Table, Furniture, Property, Chair, Couch

@living_in_ladepladsen

image by anonymous containing Cabinetry, Property, Furniture, Building, Countertop

@luckyenki

Guide de l'éclairage de cuisine connecté

Quelle couleur de lumière convient le mieux pour une cuisine ?

Comment apporter plus de lumière à une cuisine sombre ?

Quel est le meilleur éclairage pour un îlot de cuisine ?

Plus d'idées d'éclairage connecté pour la cuisine

6 idées d’éclairage pour la cuisine

6 idées d’éclairage pour la cuisine

Les meilleures idées d'éclairage pour la cuisine par les experts de Hue. Illuminez tous les espaces de votre cuisine pour vous aider à cuisiner, décorer, vous détendre et socialiser.

Découvrez plus d'idées d'éclairage pour la cuisine
Guide de l'éclairage encastré pour la cuisine

Guide de l'éclairage encastré pour la cuisine

Un éclairage encastré convient à tous les types de cuisines. Besoin d'inspiration ? Lisez notre guide sur la meilleure façon d'utiliser l'éclairage encastré dans votre cuisine

Découvrez plus de conseils d'éclairage encastré pour la cuisine

