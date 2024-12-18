Produits pour la maison connectée

Parcourez toute la collection de produits pour maison connectée de Philips Hue ! Décorez votre maison – à l'intérieur comme à l'extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules connectés, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.
668 produits
Hue White and Color Ambiance
Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
CHF 480.00
Hue White and Color Ambiance
Tube lumineux gradient compact Perifo
12 watts
71,4 cm sur rail
Jusqu’à 1060 lumens
Tourne à 350 degrés
CHF 200.00
Nouveau
Hue White and Color Ambiance
Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat
CHF 350.00
Hue
Rail Perifo 1,5 m
1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)
CHF 90.00
Créez un kit
Hue
Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale
CHF 60.00
Créez un kit
Hue White and Color Ambiance
Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
CHF 350.00
Hue White and Color Ambiance
Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés
CHF 120.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir
Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique
CHF 150.00
Hue White and Color Ambiance
Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
CHF 150.00
Hue White and Color Ambiance
Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc
Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique
CHF 110.00
Hue White and Color Ambiance
Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire
CHF 150.00
Hue
Alimentation extérieure 40 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir
CHF 55.00
Guide des produits pour la maison connectée
Quels sont les produits pour la maison connectée ?
Quels sont les produits pour la maison connectée ?
Quels produits pour la maison connectée fonctionnent avec Google Home ?
Quels produits pour la maison connectée fonctionnent avec Google Home ?
Quels produits pour la maison connectée sont compatibles avec Alexa ?
Quels produits pour la maison connectée sont compatibles avec Alexa ?
Quels appareils pour l’éclairage de la maison connectée propose Philips Hue ?
Quels appareils pour l’éclairage de la maison connectée propose Philips Hue ?
Quels autres types de produits pour la maison connectée proposons-nous ?
Quels autres types de produits pour la maison connectée proposons-nous ?
En savoir plus sur les produits pour la maison connectée
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.