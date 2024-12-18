Aide
Produits pour la maison connectée

Produits pour la maison connectée

Parcourez toute la collection de produits pour maison connectée de Philips Hue ! Décorez votre maison – à l'intérieur comme à l'extérieur – avec des luminaires, des lampes et des ampoules connectés, ainsi que des caméras et des capteurs de sécurité intelligents.

668 produits
Tous les produits Kits de démarrage (18) Ampoules (90) Lightstrips (30) Sécurité (32)
Blanc chaud

(32)

Blanche froide à chaude

(75)

Lumière colorée

(137)

Gradient

(30)

Doré

(1)

Anthracite

(6)

Noir

(107)

Aluminium

(2)

Acier inoxydable

(6)

Cuivre

(1)

Blanc

(72)

Argent

(1)

Chêne

(2)

Gros plan de l'avant de Suspension Ensis

Hue White and Color Ambiance

Suspension Ensis
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 480.00

Gros plan de l'avant de Tube lumineux gradient compact Perifo

Hue White and Color Ambiance

Tube lumineux gradient compact Perifo
12 watts
71,4 cm sur rail
Jusqu’à 1060 lumens
Tourne à 350 degrés

CHF 200.00

Nouveau
Gros plan de l'avant de Projecteur mural Hue Play

Hue White and Color Ambiance

Projecteur mural Hue Play
Technologie ColorCast
1035 lumens
Hauteur x largeur : 15,7 x 9,1 cm
Noir mat

CHF 350.00

Gros plan de l'avant de Rail Perifo 1,5 m

Hue

Rail Perifo 1,5 m
1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)

CHF 90.00

Créez un kit
Gros plan de l'avant de Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Installation simple
Contrôle intelligent
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

CHF 60.00

Créez un kit
Gros plan de l'avant de Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe
Chêne
Commande Bluetooth via l'application
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

CHF 350.00

Gros plan de l'avant de Spot cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Spot cylindrique Perifo
5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

CHF 120.00

Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir

Hue White and Color Ambiance

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm noir
Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique

CHF 150.00

Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

CHF 150.00

Gros plan de l'avant de Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc

Hue White and Color Ambiance

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 29,1 cm blanc
Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀29,1 cm
Jusqu’à 2 250 lumens
Profil synthétique

CHF 110.00

Gros plan de l'avant de Suspension cylindrique Perifo

Hue White and Color Ambiance

Suspension cylindrique Perifo
5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

CHF 150.00

Gros plan de l'avant de Alimentation extérieure 40 W

Hue

Alimentation extérieure 40 W
Câble d'extension
Alimentation jusqu'à 40 W
Noir

CHF 55.00

Presque épuisé

Guide des produits pour la maison connectée

Quels sont les produits pour la maison connectée ?

Quels produits pour la maison connectée fonctionnent avec Google Home ?

Quels produits pour la maison connectée sont compatibles avec Alexa ?

Quels appareils pour l’éclairage de la maison connectée propose Philips Hue ?

Quels autres types de produits pour la maison connectée proposons-nous ?

En savoir plus sur les produits pour la maison connectée

éclairage intelligent et produits pour la maison connectée

Présentation de l'éclairage connecté

Si vous vous demandez encore ce que les ampoules connectées peuvent réellement faire, commencez par notre guide de l'éclairage connecté.
Produits de sécurité connectés

Qu'est-ce que l'éclairage de sécurité ?

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus à installer quelques lumières vives ici et là.

automatisation intelligente de la maison

Automatisation connectée de la maison

Laissez les lampes, capteurs et caméras de sécurité Phillips Hue ainsi que l'application Philips Hue app fonctionner ensemble pour vous apporter la tranquillité d'esprit, que vous soyez chez vous ou non.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

