Faites briller votre maison avec un éclairage décoratif tel que des guirlandes lumineuses LED connectées pour l’intérieur et l’extérieur.
Hue White and Color Ambiance
Guirlandes lumineuses Festavia
CHF 370.00
CHF 130.00
Nouveau !
Comment utiliser les lampes décoratives
Découvrez comment utiliser des lampes décoratives pour conférer à votre espace une ambiance appropriée à l'occasion.En savoir plus
CHF 230.00
Guide des guirlandes lumineuses LED connectées
Comment dois-je accrocher des guirlandes lumineuses ?
Combien de mètres de guirlandes lumineuses LED ai-je besoin ?
Comment décorer avec des guirlandes lumineuses connectées ?
Comment utiliser des guirlandes lumineuses décoratives d’intérieur ?
Quelles sont les meilleures guirlandes lumineuses LED pour le sapin de Noël ?
En savoir plus sur les guirlandes lumineuses LED connectées
Comment décorer avec des guirlandes lumineuses d'extérieur
Les guirlandes lumineuses d’extérieur ne sont plus faites pour les vacances : elles sont parfaites pour une décoration toute l’année ! Que vous les accrochiez dans votre cour d'entrée ou dans votre jardin, elles imprègnent n'importe quel espace d'un aspect magique.
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.