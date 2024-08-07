Que vous souhaitiez enrichir votre système d'éclairage connecté ou en créer un à partir de zéro, vous pouvez opter pour ces bundles Philips Hue soigneusement sélectionnées, qui comprennent le Philips Hue Bridge, pour vous apporter un éclairage LED connecté n'importe où dans votre domicile.
Set: Lily XL Gartenspot + Netzteil
Weißes und farbiges Licht
Leistungsstarker Spot
Netzteil versorgt Leuchten mit bis zu 40 Watt
CHF 215.00
CHF 193.50
Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces
CHF 260.00
Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lumière blanche de chaud à froid
Ajoutez jusqu'à 50 lumières
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
CHF 160.00
CHF 128.00
Pack : lightstrip + extension
Lumière blanche et colorée
Extension fournie
Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
CHF 80.00
CHF 72.00
Pack de 2 caméras filaires Hue Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur une prise
Support mural inclus
CHF 300.00
Endurance pack : Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 2 mètres
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
CHF 142.00
CHF 113.60
Pack : GU10 white and color ambiance pack de 6
Durée de vie de ±10 ans
Gradation instantanée sans fil
Compatible Bluetooth et Hue Bridge
Lumière blanche et couleur
CHF 320.00
Pack de 3 caméras filaires Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Plugs in to outlet
Wall mount included
CHF 450.00
Projecteur Discover + Caméra sans fil Hue Secure
Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
CHF 380.00
¨Pack de 3 capteurs de contact Hue Secure + 1x détecteur de mouvement + Bridge
Bridge included
Three Secure contact sensors
One Indoor sensor
Control with the Philips Hue app
CHF 215.00
Caméra filaire Hue Secure + Ampoule E27 Couleur + Bridge
Instant wireless dimming
Bridge included White and color light
Secure camera with 1080p HD video
Control with the Philips Hue app
CHF 275.00
Pack de 2 caméras sans fil Hue Secure
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
CHF 360.00
Guide des packs d'éclairage connectés
Existe-t-il des bundles avec le Philips Hue Bridge ?
Quels éléments sont inclus dans un pack d'éclairage ?
*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.