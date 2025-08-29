Aide
Lightstrips LED

Lightstrips LED connectés

Les Philips Hue lightstrips sont la première solution d'éclairage par ruban LED. Illuminez n’importe quel espace. Suivez toutes les humeurs. C'est tout simplement génial.

53 produits
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 65 inch

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Hue Play gradient 65 inch
Conçu pour les TV de 65” à 70”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Base Lightstrip Plus V4 2 mètres

Hue White and Color Ambiance

Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
Bloc d’alimentation fourni
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités

Découvrez nos lightstrips

Comparez toutes les options pour l'intérieur et l'extérieur.

En savoir plus
Jusqu'à -40%
Gros plan de l'avant de Hue Play gradient lightstrip pour PC

LIGHTSTRIPS

Hue Play gradient lightstrip pour PC
Conçu pour trois moniteurs 24 à 27"
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Hue Bridge inclus
Promotion
Gros plan de l'avant de Pack: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge

Pack: Play Gradient Lightstrip TV 65" + Bridge
Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 75 pouces
Jusqu'à -40%
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Solo 3 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 3 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
3 mètres
Promotion
Gros plan de l'avant de Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge

Pack: Play Gradient Lightstrip TV 55" + Bridge
Lumière blanche et colorée
Pour un éclairage TV surround optimal
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 65 pouces
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Play gradient 55 inch

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Hue Play gradient 55 inch
Conçu pour les TV de 55” à 60”
Inclut l'alimentation électrique et les supports
Associe un éclairage blanc et coloré
Nécessite un pont Hue Bridge et une Hue sync box
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Solo 5 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 5 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
5 mètres
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre

Hue White and Color Ambiance

Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre
LED intégrée
Contrôle instantané via Bluetooth
Contrôle avec l'application ou la voix*
Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Ventes flash -25%
Gros plan de l'avant de Lightstrip Hue Solo 10 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 10 mètres
Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
10 mètres
-20 %
Gros plan de l'avant de Endurance pack : Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge

Endurance pack : Lightstrip Plus + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 2 mètres
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
Promotion
Gros plan de l'avant de Pack: Go blanc + Base Lightstrip V4 2m

Pack: Go blanc + Base Lightstrip V4 2m
Lumière blanche et colorée
Contrôle par application, voix ou accessoire
Hue Go contrôlable directement sur le produit
Guide des lightstrips LED

Comment installer et configurer des lightstrips ?

Où placer les lightstrips LED ?

Puis-je découper des lightstrips connectés ?

Comment puis-je installer des lightstrips LED connectés au plafond ?

Que sont les lightstrips LED connectés RGBWW et RGBICWW ?

Quelle est la luminosité des lightstrips LED ?

Les lightstrips sont-ils sûrs ?

Des lightstrips LED pour toutes les pièces

utiliser des lightstrips connectés

Comment utiliser les lightstrips LED

Obtenez des conseils sur l’utilisation des lightstrips d’intérieur et d’extérieur, par exemple pour les enrouler autour de votre porche ou habiller le plafond de votre salon.
lightstrip LED pour salon

Lightstrips LED pour le salon

Placez des lightstrips LED connectés à des endroits stratégiques du salon afin d'ajouter un éclairage d’accentuation pour toutes les ambiances.

Besoin de pièces pour votre produit Philips Hue ?

Vous avez perdu un câble d'alimentation lors d'un déménagement ? Il vous faut de nouveaux supports pour votre Play gradient lightstrip ? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour prolonger la durée de vie de vos produits Philips Hue. 

Trouver une pièce pour mon produit
Obtenir des informations sur la garantie

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

