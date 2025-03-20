Escolha o tipo de produto que tem abaixo para aprender a ligá-lo ao seu sistema de iluminação inteligente.
Guias de configuração do produto Philips Hue
Kits iniciais
Obtenha instruções sobre como configurar um kit inicial.
Lâmpadas e candeeiros
Obtenha instruções sobre como instalar lâmpadas, candeeiros de pé alto, candeeiros de mesa, equipamentos e muito mais.
Luzes que incluem um acessório
Obtenha instruções sobre como configurar sistemas de iluminação que incluem um acessório, como um Hue Dimmer switch ou um Hue Smart button.
Luzes de exterior
Obtenha instruções sobre como configurar sistemas de iluminação exterior.
Acessórios
Obtenha instruções sobre como configurar uma Hue sync box ou outros acessórios.
Segurança
Obtenha instruções sobre como configurar câmaras e sensores de segurança.
FAQs
How do I add my Philips Hue device using a QR code?
Where can I find the QR codes on my Philips Hue devices?
I can't find the QR code on my device. What should I do?
Can I scan multiple devices' QR codes to add them all to my Bridge at once?
Can I add multiple devices for multiple Rooms by scanning their QR codes?
I can't scan the QR code. What should I do?
Can I scan the QR code on an older Philips Hue device to add it to my Bridge?
Do I need an internet connection to add devices to my Bridge by scanning their QR codes?
Can I scan a QR code on a Philips Hue device to add it to my system if I don't have a Hue Bridge?
Can I add a product that's already been set up by scanning its QR code?
