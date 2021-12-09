Asistență
Îmbunătățiți spațiul din exterior

Răsfățați-vă imaginația și lăsați Philips Hue să facă spațiul din exterior să arate perfect. Puteți ajusta ambianța pentru orice ocazie: o petrecere mare, o cină intimă sau un moment de relaxare într-o seară de vară.

Bucurați-vă de luminile Hue pentru exterior

culori aplicație hue pentru exterior

Creați ambianța perfectă în exterior

Transformați o curte banală într-un spațiu exterior aspectuos cu Philips Hue. Plasați instalații de iluminat colorate — de la sistemele de iluminat pentru alei până la luminile de perete, spoturi și altele — în întreaga curte, folosind pete de culoare sau tonuri strălucitoare pentru a crea un spațiu pentru un eveniment incredibil în exterior.

Lumină Hue pentru exterior de la caldă la rece

Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece

Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.​

scene grătar aplicație hue pentru exterior

Lumină speciala pentru ocazii speciale

Vă vizitează familia sau prietenii? Setați luminile exterioare pe măsura ocaziei. Indiferent că este vorba de o cină intimă pe balcon, un grătar pe terasă sau o petrecere în curte, cu Philips Hue puteți adăuga un strop de magie fiecărui eveniment. Creați scenarii colorate sau efecte dinamice cu încetinitorul, pentru a vă bucura la maximum de aceste momente. ​

Videoclip instalare și extindere Hue pentru exterior

Ușor de instalat și extins

Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Sistemul este bazat pe joasă tensiune, este sigur de utilizat în curte și ușor de instalat. Uitați de electrician. Creați și extindeți așa cum doriți.​

Majoritatea produselor populare pentru exterior

Piedestal de exterior Calla

Hue cu ambianță albă și color

Piedestal de exterior Calla
Tensiune joasă
Finisaj negru mat
105 x 252 mm
PSU se vinde separat
Spot de exterior Lily

Hue cu ambianță albă și color

Spot de exterior Lily
LED integrat
Lumină albă și colorată
Sistem de tensiune joasă – unitate de bază
Control inteligent cu Hue Bridge*
Bandă luminoasă Lightstrip pentru exterior 5 metri

Hue cu ambianță albă și color

Bandă luminoasă Lightstrip pentru exterior 5 metri
1 bandă luminoasă de 5 metri
Lumină albă și colorată
Unitate de alimentare electrică inclusă
Control inteligent cu Hue Bridge*
Extensie cablu de exterior 5 m

Hue

Extensie cablu de exterior 5 m
Cablu prelungitor
Lungime de 5 m
Negru
Lampă de perete de exterior Lucca

Hue White

Lampă de perete de exterior Lucca
Include bec cu LED E27
Lumină albă caldă (2700 K)
Cu alimentare de la rețea
Control inteligent cu Hue Bridge*
Explorați sistemele de întâmpinare

Lumini care vă întâmpină când ajungeți acasă

Automatizați luminile pentru a vă întâmpina când ajungeți acasă, iluminați automat curtea din față și aleea și multe altele.

Descoperă mai multe

Află mai multe despre Philips Hue

Philips Hue este sistemul de iluminat wireless inteligent care vă permite să controlați cu ușurință lumina și să creați ambianța potrivită pentru orice moment, atât în interior, cât și la exterior. Dați viață exteriorului cu o serie de lumini pentru exterior proiectate special.

Lumini de exterior

Alegeți din colecția noastră de lumini de exterior — special concepute pentru toate condițiile meteorologice.
Hue Bridge

Inima sistemului dvs. de iluminat inteligent, Hue Bridge vă permite să conectați până la 50 de lumini pentru interior și exterior, descoperind posibilități nelimitate.
Sisteme de comandă

Există multe moduri inteligente de a controla iluminatul casei tale, de la aplicația Philips Hue la comutatoare inteligente wireless și nu numai.

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate