Răsfățați-vă imaginația și lăsați Philips Hue să facă spațiul din exterior să arate perfect. Puteți ajusta ambianța pentru orice ocazie: o petrecere mare, o cină intimă sau un moment de relaxare într-o seară de vară.
Bucurați-vă de luminile Hue pentru exterior
Creați ambianța perfectă în exterior
Transformați o curte banală într-un spațiu exterior aspectuos cu Philips Hue. Plasați instalații de iluminat colorate — de la sistemele de iluminat pentru alei până la luminile de perete, spoturi și altele — în întreaga curte, folosind pete de culoare sau tonuri strălucitoare pentru a crea un spațiu pentru un eveniment incredibil în exterior.
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Vă vizitează familia sau prietenii? Setați luminile exterioare pe măsura ocaziei. Indiferent că este vorba de o cină intimă pe balcon, un grătar pe terasă sau o petrecere în curte, cu Philips Hue puteți adăuga un strop de magie fiecărui eveniment. Creați scenarii colorate sau efecte dinamice cu încetinitorul, pentru a vă bucura la maximum de aceste momente.
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Sistemul este bazat pe joasă tensiune, este sigur de utilizat în curte și ușor de instalat. Uitați de electrician. Creați și extindeți așa cum doriți.
Majoritatea produselor populare pentru exterior
Hue cu ambianță albă și color
Piedestal de exterior Calla
Hue cu ambianță albă și color
Spot de exterior Lily
Hue cu ambianță albă și color
Bandă luminoasă Lightstrip pentru exterior 5 metri
Hue
Extensie cablu de exterior 5 m
Hue White
Lampă de perete de exterior Lucca
Explorați sistemele de întâmpinare
Lumini care vă întâmpină când ajungeți acasă
Automatizați luminile pentru a vă întâmpina când ajungeți acasă, iluminați automat curtea din față și aleea și multe altele.
Află mai multe despre Philips Hue
Philips Hue este sistemul de iluminat wireless inteligent care vă permite să controlați cu ușurință lumina și să creați ambianța potrivită pentru orice moment, atât în interior, cât și la exterior. Dați viață exteriorului cu o serie de lumini pentru exterior proiectate special.
Lumini de exterior
Alegeți din colecția noastră de lumini de exterior — special concepute pentru toate condițiile meteorologice.
Hue Bridge
Inima sistemului dvs. de iluminat inteligent, Hue Bridge vă permite să conectați până la 50 de lumini pentru interior și exterior, descoperind posibilități nelimitate.
Sisteme de comandă
Există multe moduri inteligente de a controla iluminatul casei tale, de la aplicația Philips Hue la comutatoare inteligente wireless și nu numai.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.