Lumină speciala pentru ocazii speciale

Vă vizitează familia sau prietenii? Setați luminile exterioare pe măsura ocaziei. Indiferent că este vorba de o cină intimă pe balcon, un grătar pe terasă sau o petrecere în curte, cu Philips Hue puteți adăuga un strop de magie fiecărui eveniment. Creați scenarii colorate sau efecte dinamice cu încetinitorul, pentru a vă bucura la maximum de aceste momente. ​