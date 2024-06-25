Automatizați luminile pentru a vă întâmpina când ajungeți acasă, iluminați automat curtea din față și aleea și multe altele – numai cu Philips Hue!
Simțiți-vă bine când ajungeți acasă
Încercați iluminatul pentru alee Philips Hue
Lumini atât de inteligente încât vă întâmpină când ajungeți acasă
Nu vă veți mai întoarce niciodată acasă pe întuneric. Configurați luminile să se aprindă automat atunci când vă apropiați de casă — și să se stingă atunci când plecați – cu automatizările Întoarcere acasă și Plecare de acasă.
Aprindeți luminile când se detectează mișcare
Aprindeți automat luminile atunci când senzorul exterior detectează activitate și vă veți simți mai în siguranță în mediul dvs. Senzorul exterior detectează mișcarea și aprinde automat luminile – expunând oaspeții nedoriți și asigurându-vă un mediu sigur.
Fă să pară că ești acasă
Fiți fără griji cu o simplă atingere în Philips Hue app! Creați o automatizare care simulează prezența pentru a face să pară că sunteți acasă, chiar dacă nu sunteți sau aprindeți și stingeți luminile de oriunde în lume.
Explorați înfrumusețarea curților
Îmbunătățiți spațiul din exterior
Cu iluminatul exterior de la Philips Hue, vă puteți transforma curtea pentru orice ocazie cu o lumină inteligentă frumoasă și colorată.
Află mai multe despre Philips Hue
Philips Hue este sistemul de iluminat wireless inteligent care vă permite să controlați cu ușurință lumina și să creați ambianța potrivită pentru orice moment, atât în interior, cât și la exterior. Dați viață exteriorului cu o serie de lumini pentru exterior proiectate special.
Lumini de exterior
Alegeți din colecția noastră de lumini de exterior — special concepute pentru toate condițiile meteorologice.
Hue Bridge
Inima sistemului dvs. de iluminat inteligent, Hue Bridge vă permite să conectați până la 50 de lumini pentru interior și exterior, descoperind posibilități nelimitate.
Sisteme de comandă
Există multe moduri inteligente de a controla iluminatul casei tale, de la aplicația Philips Hue la comutatoare inteligente wireless și nu numai.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.