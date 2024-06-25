Asistență

Simțiți-vă bine când ajungeți acasă

Automatizați luminile pentru a vă întâmpina când ajungeți acasă, iluminați automat curtea din față și aleea și multe altele – numai cu Philips Hue!

Simțiți-vă binevenit acasă cu Philips Hue

Încercați iluminatul pentru alee Philips Hue

geofencing hue pentru exterior

Lumini atât de inteligente încât vă întâmpină când ajungeți acasă

Nu vă veți mai întoarce niciodată acasă pe întuneric. Configurați luminile să se aprindă automat atunci când vă apropiați de casă — și să se stingă atunci când plecați – cu automatizările Întoarcere acasă și Plecare de acasă.

Aplicație iluminat exterior Hue

Aprindeți luminile când se detectează mișcare

Aprindeți automat luminile atunci când senzorul exterior detectează activitate și vă veți simți mai în siguranță în mediul dvs. Senzorul exterior detectează mișcarea și aprinde automat luminile – expunând oaspeții nedoriți și asigurându-vă un mediu sigur.

temporizatoare aplicație hue pentru exterior

Fă să pară că ești acasă

Fiți fără griji cu o simplă atingere în Philips Hue app! Creați o automatizare care simulează prezența pentru a face să pară că sunteți acasă, chiar dacă nu sunteți sau aprindeți și stingeți luminile de oriunde în lume.

Majoritatea produselor populare pentru exterior

Piedestal de exterior Calla

Hue cu ambianță albă și color

Piedestal de exterior Calla
Tensiune joasă
Finisaj negru mat
105 x 252 mm
PSU se vinde separat
Lampă de perete de exterior Lucca

Hue White

Lampă de perete de exterior Lucca
Include bec cu LED E27
Lumină albă caldă (2700 K)
Cu alimentare de la rețea
Control inteligent cu Hue Bridge*
Lampă de perete de exterior Turaco

Hue White

Lampă de perete de exterior Turaco
Include bec cu LED E27
Lumină albă caldă (2700 K)
Cu alimentare de la rețea
Control inteligent cu Hue Bridge*
Lampă de perete de exterior Tuar

Hue White

Lampă de perete de exterior Tuar
Include bec cu LED E27
Lumină albă caldă (2700 K)
Cu alimentare de la rețea
Control inteligent cu Hue Bridge*
Stâlp pentru exterior Lucca

Hue White

Stâlp pentru exterior Lucca
Include bec cu LED E27
Lumină albă caldă (2700 K)
Cu alimentare de la rețea
Control inteligent cu Hue Bridge*
Explorați înfrumusețarea curților

Îmbunătățiți-vă spațiul

Îmbunătățiți spațiul din exterior

Cu iluminatul exterior de la Philips Hue, vă puteți transforma curtea pentru orice ocazie cu o lumină inteligentă frumoasă și colorată.

Află mai multe despre Philips Hue

Philips Hue este sistemul de iluminat wireless inteligent care vă permite să controlați cu ușurință lumina și să creați ambianța potrivită pentru orice moment, atât în interior, cât și la exterior. Dați viață exteriorului cu o serie de lumini pentru exterior proiectate special.

Lumini de exterior

Lumini de exterior

Alegeți din colecția noastră de lumini de exterior — special concepute pentru toate condițiile meteorologice.
Hue Bridge

Hue Bridge

Inima sistemului dvs. de iluminat inteligent, Hue Bridge vă permite să conectați până la 50 de lumini pentru interior și exterior, descoperind posibilități nelimitate.
Sisteme de comandă

Sisteme de comandă

Există multe moduri inteligente de a controla iluminatul casei tale, de la aplicația Philips Hue la comutatoare inteligente wireless și nu numai.

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate