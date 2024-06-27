Spot luminos Amarant

Inundați cu lumină albă și color spații exterioare largi, cum ar fi garduri, pereți și garduri vii. Parte din sistemul LowVolt, spotul liniar Amarant se conectează la o sursă de alimentare Philips Hue și se poate conecta chiar și la un alt spot similar, creând un perete de lumină continuu.