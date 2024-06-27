Asistență
Transformați spațiul exterior cu ajutorul luminii

Transformați spațiul exterior cu ajutorul luminii

Descoperiți luminile de exterior LowVolt

Puteți aduce mai ușor ca niciodată lumina inteligentă în curte cu ajutorul colecției noastre de lumini de exterior de joasă tensiune, cu impact puternic.

Spot luminos Amarant

Inundați cu lumină albă și color spații exterioare largi, cum ar fi garduri, pereți și garduri vii. Parte din sistemul LowVolt, spotul liniar Amarant se conectează la o sursă de alimentare Philips Hue și se poate conecta chiar și la un alt spot similar, creând un perete de lumină continuu.
Spot luminos de exterior Amarant
  • LED integrat
  • Milioane de culori
  • Sistem de exterior LowVolt
  • Control inteligent cu Hue Bridge*
Vedeți mai multe lumini LowVolt

Urmăriți luminile de exterior LowVolt în acțiune

Aduceți confortul și flexibilitatea sistemului de iluminat inteligent Philips Hue în întreaga locuință – inclusiv la exterior. Luminile noastre de joasă tensiune pentru exterior se conectează la orice priză (ceea ce înseamnă că nu necesită cablaje complicate), astfel încât să vă puteți transforma instantaneu spațiul exterior.

Spot luminos de exterior Amarant

Ușor de instalat și extins

Colecția LowVolt a fost concepută pentru a simplifica iluminatul inteligent: puteți conecta mai multe lumini la o singură unitate de alimentare, pe care o conectați la orice priză standard de perete și puteți ilumina imediat spațiul.

Iluminat inteligent pentru grădină

Aduceți frumusețea în curte

Indiferent dacă utilizați LowVolt sau începeți cu un sistem de iluminat inteligent exterior standard, puteți face combinații pentru a crea un spațiu exterior cu adevărat personalizat – pentru orice ocazie.

Comparați configurațiile de iluminat exterior
Cuplu relaxându-se într-o ambianță creată cu un sistem de iluminat inteligent de exterior

Lumina inteligentă pentru orice ocazie

Indiferent că faceți un grătar în curte sau petreceți o seară relaxantă pe terasă, luminile inteligente de exterior Philips Hue creează ambianța potrivită pentru orice ocazie cu o singură atingere în aplicație – sau chiar cu o comandă vocală!

Găsiți inspirație

Explorați colecția Philips Hue LowVolt

Spot de exterior Lily

Hue White and color ambiance

Spot de exterior Lily

Spot de exterior Lily

Hue White and color ambiance

Spot de exterior Lily

Extensie cablu de exterior 5 m

Hue

Extensie cablu de exterior 5 m

Vedeți toate produsele de exterior

Blogul Philips Hue

Sfaturi și trucuri pentru iluminatul exterior

Familiarizați-vă cu Philips Hue

Descoperiți iluminatul inteligent de exterior

Descoperiți iluminatul inteligent de exterior

Instalați lumini exterioare care se conectează la sistemul de iluminat inteligent Philips Hue și bucurați-vă de posibilități nenumărate de a da viață exteriorului prin intermediul luminii.

Aflați mai multe
Creați lumina de întâmpinare când ajungeți acasă

Creați lumina de întâmpinare când ajungeți acasă

Automatizați luminile pentru a vă întâmpina când ajungeți acasă, iluminați automat curtea din față și aleea și multe altele.

Aflați mai multe
Sporiți siguranța casei cu iluminatul inteligent

Sporiți siguranța casei cu iluminatul inteligent

Folosiți lumini inteligente pentru a face să pară că sunteți acasă, chiar dacă nu sunteți, sau chiar descurajați oaspeții nepoftiți dacă se apropie de casa dvs.

Aflați mai multe

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate