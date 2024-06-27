Puteți aduce mai ușor ca niciodată lumina inteligentă în curte cu ajutorul colecției noastre de lumini de exterior de joasă tensiune, cu impact puternic.
Descoperiți luminile de exterior LowVolt
Spot luminos Amarant
- LED integrat
- Milioane de culori
- Sistem de exterior LowVolt
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Urmăriți luminile de exterior LowVolt în acțiune
Aduceți confortul și flexibilitatea sistemului de iluminat inteligent Philips Hue în întreaga locuință – inclusiv la exterior. Luminile noastre de joasă tensiune pentru exterior se conectează la orice priză (ceea ce înseamnă că nu necesită cablaje complicate), astfel încât să vă puteți transforma instantaneu spațiul exterior.
Ușor de instalat și extins
Colecția LowVolt a fost concepută pentru a simplifica iluminatul inteligent: puteți conecta mai multe lumini la o singură unitate de alimentare, pe care o conectați la orice priză standard de perete și puteți ilumina imediat spațiul.
Aduceți frumusețea în curte
Indiferent dacă utilizați LowVolt sau începeți cu un sistem de iluminat inteligent exterior standard, puteți face combinații pentru a crea un spațiu exterior cu adevărat personalizat – pentru orice ocazie.
Lumina inteligentă pentru orice ocazie
Indiferent că faceți un grătar în curte sau petreceți o seară relaxantă pe terasă, luminile inteligente de exterior Philips Hue creează ambianța potrivită pentru orice ocazie cu o singură atingere în aplicație – sau chiar cu o comandă vocală!
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.