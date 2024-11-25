Philips Hue hesapları

Philips Hue'nun önemli bir parçası olan hesabınız, sisteminize yalnızca sizin ve yetkilendirdiğiniz kişilerin erişebilmesini sağlar.
Gizliliğiniz, önceliğimizdir
Philips Hue hesabı, Philips Hue sisteminin sahibini tanımlamanın güvenli bir yoludur. Ürünlerinize hangi kullanıcıların ve uygulamaların erişebileceğini yönetmenizi sağlar. Yakında bir Philips Hue hesabı oluşturmanız gerekecek. Verilerinizi nasıl yöneteceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Gizlilik Uyarısını okuyun
Kullanıcı erişimini yönetin
Philips Hue sisteminize kimin erişimi olduğunu görün (ve kontrol edin!), ister bir uygulama, ister akıllı ekosistem, ister kullanıcı olsun. İzinleri, o kullanıcının neyi kontrol etmesini istediğinize (yalnızca ışıkları, ışıklara ve güvenlik aygıtlarına veya her şeye) göre ayarlayın.
Ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin
Hesaplar, Philips Hue sisteminin sahibini belirlememiz için bize daha sağlam bir yol sunuyor. Hesabınıza giriş yaparken iki faktörlü kimlik doğrulamayı bile ayarlayabilirsiniz.
Işıkları her yerden kontrol edin
Bir hesap ve Hue Bridge ile Uzaktan kontrol erişimi elde edeceksiniz. Işıkları açıp kapatın, güvenli sisteminizi kontrol edin veya Philips Hue app ile ayarlarınızı istediğiniz yerden yapın.
Birden fazla Köprüyü kontrol edin
Birden fazla Hue Bridge mi var? Bu yılın ilerleyen zamanlarında, tek bir hesaba birden fazla Hue Bridge ekleyebilecek ve sisteminizi düzenli tutmak için bunları Ev uygulamaları içinde sıralayabileceksiniz.
Kullanıcı izinlerini karşılaştırın
Philips Hue hesabınızdaki kullanıcılara atayabileceğiniz dört tür izin vardır. Hangi izinlere sahip olursanız olun, internet kapalı olsa bile ışıkları her zaman kontrol edebileceksiniz.
Işıkları internet olmadan kontrol etme
Işıkları, sensörleri ve anahtarları ekleyin veya silin¹
Odaları ve bölgeleri oluşturun, düzenleyin, kaldırın
Otomasyonları oluşturun, düzenleyin, kaldırın
Senkronizasyon: Uygulamayı Spotify'a bağlayın
Senkronizasyon: Başlat veya durdur
Güvenceye alın: Sistemi devreye alma veya devre dışı bırakma
Güvenceye alın: Kameranın canlı akışını ve video kliplerini görüntüleyin
Güvenceye alın: Etkinlik zaman çizelgesini görüntüleyin
Güvenceye alın: Bildirimleri alın
Güvenceye alın: Kamera ayarlarını yönetin
Güvenceye alın: Plana abone olun
Güvenceye alın: Güvenlik cihazlarını silin
Köprü ekle veya kaldır
Ev oluşturun, yeniden adlandırın, silin
Kullanıcı izinlerini yönetin
Philips Hue hesaplarıyla yapabilecekleriniz
Philips Hue + Spotify
Işıklarınızın müziğe tepki vermesini izlemek için Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı bağlayın. Başlamak ve odayı kişisel bir konsere dönüştürmek için Hue uygulamasındaki Senkronizasyon sekmesini kullanın.
Akıllı ev asistanları
Philips Hue hesabınızı bir akıllı ev asistanına bağlayın ve ışıklarınızın komutlarınıza tepki vermesini sağlayın. Elinizi kullanmadan ışıklarınıza ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz!
Akıllı ev güvenliği
Akıllı ev güvenlik ürünleri ve özelliklerinden oluşan koleksiyonumuz Philips Hue Secure'a erişin.
Sorular ve yanıtlar
Hue hesabı nasıl oluştururum?
Hue hesabı nasıl oluştururum?
Hue hesabına kaydolursam sağladığım bilgilere ne olur?
Hue hesabına kaydolursam sağladığım bilgilere ne olur?
Hue hesabımı birden fazla cihazda kullanabilir miyim?
Hue hesabımı birden fazla cihazda kullanabilir miyim?
Hue hesabı hangi bilgileri gerektirir?
Hue hesabı hangi bilgileri gerektirir?
Hue hesabında oturum açmak için iki faktörlü kimlik doğrulama gerekli midir?
Hue hesabında oturum açmak için iki faktörlü kimlik doğrulama gerekli midir?
Hue hesabına kaydolduğumda pazarlama iletişimi içerikleri alacak mıyım?
Hue hesabına kaydolduğumda pazarlama iletişimi içerikleri alacak mıyım?
1 Bir cihaz Philips Hue Secure kurulumunun parçasıysa yalnızca Güvenlik: gelişmiş veya Yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı onu silebilir.