Philips Hue hesapları

Kullanıcı erişimini yönetin

Philips Hue sisteminize kimin erişimi olduğunu görün (ve kontrol edin!), ister bir uygulama, ister akıllı ekosistem, ister kullanıcı olsun. İzinleri, o kullanıcının neyi kontrol etmesini istediğinize (yalnızca ışıkları, ışıklara ve güvenlik aygıtlarına veya her şeye) göre ayarlayın.