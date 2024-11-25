Philips Hue hesapları

Philips Hue hesapları

Philips Hue'nun önemli bir parçası olan hesabınız, sisteminize yalnızca sizin ve yetkilendirdiğiniz kişilerin erişebilmesini sağlar. 

Gizliliğiniz, önceliğimizdir

Philips Hue hesabı, Philips Hue sisteminin sahibini tanımlamanın güvenli bir yoludur. Ürünlerinize hangi kullanıcıların ve uygulamaların erişebileceğini yönetmenizi sağlar. Yakında bir Philips Hue hesabı oluşturmanız gerekecek. Verilerinizi nasıl yöneteceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Gizlilik Uyarısını okuyun

 

Üyeleri yönet ekranını görüntüleyen Hue uygulaması

Kullanıcı erişimini yönetin

Philips Hue sisteminize kimin erişimi olduğunu görün (ve kontrol edin!), ister bir uygulama, ister akıllı ekosistem, ister kullanıcı olsun. İzinleri, o kullanıcının neyi kontrol etmesini istediğinize (yalnızca ışıkları, ışıklara ve güvenlik aygıtlarına veya her şeye) göre ayarlayın.

Kilit çizimi

Ekstra bir güvenlik katmanı ekleyin

Hesaplar, Philips Hue sisteminin sahibini belirlememiz için bize daha sağlam bir yol sunuyor. Hesabınıza giriş yaparken iki faktörlü kimlik doğrulamayı bile ayarlayabilirsiniz.

Bir tarafında Hue uygulamasında bir adam, diğer tarafında ev bulunan resim

Işıkları her yerden kontrol edin

Bir hesap ve Hue Bridge ile Uzaktan kontrol erişimi elde edeceksiniz. Işıkları açıp kapatın, güvenli sisteminizi kontrol edin veya Philips Hue app ile ayarlarınızı istediğiniz yerden yapın.

Hue hesabıyla birden fazla Hue köprüsünü kontrol edin

Birden fazla Köprüyü kontrol edin

Birden fazla Hue Bridge mi var? Bu yılın ilerleyen zamanlarında, tek bir hesaba birden fazla Hue Bridge ekleyebilecek ve sisteminizi düzenli tutmak için bunları Ev uygulamaları içinde sıralayabileceksiniz.

Kullanıcı izinlerini karşılaştırın

Philips Hue hesabınızdaki kullanıcılara atayabileceğiniz dört tür izin vardır. Hangi izinlere sahip olursanız olun, internet kapalı olsa bile ışıkları her zaman kontrol edebileceksiniz.

Aydınlatma

Güvenlik: temel

Güvenlik: gelişmiş

Yönetici

Işıkları internet olmadan kontrol etme

Işıkları, sensörleri ve anahtarları ekleyin veya silin¹

Odaları ve bölgeleri oluşturun, düzenleyin, kaldırın

Otomasyonları oluşturun, düzenleyin, kaldırın

Senkronizasyon: Uygulamayı Spotify'a bağlayın

Senkronizasyon: Başlat veya durdur

Güvenceye alın: Sistemi devreye alma veya devre dışı bırakma

Güvenceye alın: Kameranın canlı akışını ve video kliplerini görüntüleyin

Güvenceye alın: Etkinlik zaman çizelgesini görüntüleyin

Güvenceye alın: Bildirimleri alın

Güvenceye alın: Kamera ayarlarını yönetin

Güvenceye alın: Plana abone olun

Güvenceye alın: Güvenlik cihazlarını silin

Köprü ekle veya kaldır

Ev oluşturun, yeniden adlandırın, silin

Kullanıcı izinlerini yönetin

Philips Hue hesaplarıyla yapabilecekleriniz

Spotify ile Senkronize Et sekmesini gösteren Hue uygulaması

Philips Hue + Spotify

Işıklarınızın müziğe tepki vermesini izlemek için Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı bağlayın. Başlamak ve odayı kişisel bir konsere dönüştürmek için Hue uygulamasındaki Senkronizasyon sekmesini kullanın.

Philips Hue + Spotify'ı keşfedin
Beyaz arka planda Google Nest mini, Apple HomePod mini ve Amazon Echo Dot.

Akıllı ev asistanları

Philips Hue hesabınızı bir akıllı ev asistanına bağlayın ve ışıklarınızın komutlarınıza tepki vermesini sağlayın. Elinizi kullanmadan ışıklarınıza ne yapmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz!

Sesle kontrolü keşfedin
Akıllı ev güvenliği

Akıllı ev güvenliği

Akıllı ev güvenlik ürünleri ve özelliklerinden oluşan koleksiyonumuz Philips Hue Secure'a erişin.

Sorular ve yanıtlar

Hue hesabı nasıl oluştururum?

Hue hesabına kaydolursam sağladığım bilgilere ne olur?

Hue hesabımı birden fazla cihazda kullanabilir miyim?

Hue hesabı hangi bilgileri gerektirir?

Hue hesabında oturum açmak için iki faktörlü kimlik doğrulama gerekli midir?

Hue hesabına kaydolduğumda pazarlama iletişimi içerikleri alacak mıyım?

1 Bir cihaz Philips Hue Secure kurulumunun parçasıysa yalnızca Güvenlik: gelişmiş veya Yönetici izinlerine sahip bir kullanıcı onu silebilir.