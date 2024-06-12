Üretici Garanti Koşulları; Philips Hue ampulleri, Philips Hue Lightstrips ve Philips Hue aksesuarları (www.philips-hue.com adresinde sınıflandırıldığı şekliyle) hariç, Avrupa'daki Philips Hue ürünleri için

Bu gönüllü üretici garantisi, eğer bir müşteriyseniz ve ürününüzü Avrupa'da satın aldıysanız geçerlidir ve Philips Hue ampulleri, Philips Hue lightstrips ve Philips Hue aksesuarları (www.philips-hue.com sitesinde sınıflandırıldığı şekliyle) hariç Philips Hue ürünlerinde geçerlidir.

Bu ürün, yalnızca normal koşullardaki ve çalışma ortamındaki evsel kullanım için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ürünün kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir zorluk yaşamanız durumunda, öncelikle kullanıcı kılavuzunu ve web sitemizdeki bilgileri incelemenizi öneririz. Buradaki şartlar ve koşullara tabi olarak, üretici olarak biz (Signify Hollanda B.V., Uluslararası Ticari Yanıt Servisi I.B.R.S. / C.C.R.I. Numara 10461 5600 VB Eindhoven, Hollanda), ürünün ambalajında belirtilen farklı bir süre olmadıkça, cihazın donanım bileşenlerinin, teslimat tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle; ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olarak kurulumu, bakımı ve kullanımı gerektiği şekilde yapılması koşuluyla malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğunu garanti eder. Bu sınırlı garanti, yalnızca orijinal ambalajında bulunan donanım bileşenleri için geçerlidir. Bu sınırlı garanti, donanım bileşenleriyle birlikte paketlenmiş veya satılmış olsa bile hiçbir yazılımı kapsamamaktadır. Bu cihazın kullanımının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmemekteyiz. Yürürlükteki yasaların ilgili kanun maddeleri aksini belirtmedikçe bu garanti kapsamındaki yükümlülüklerimiz, kendi takdirimizde olmak üzere, ya arızalı ürünü onarmak veya değişim ürünü sağlamak ya da arızalı ürünün satın alma bedeline uygun bir kredi tutarını tarafınıza teklif etmekle sınırlı olacaktır. Montaj/demontaj ve/veya kurulum/sökme ücretleri ve işçilik ücretlerinin yanı sıra, camın kırılması, piller ve değiştirilebilen ampuller de söz konusu olan bu garantinin dışındadır. Yürürlükteki yasalar izin verdiği ölçüde, garanti kapsamındaki yasal yollarımız, orijinal geçerli garanti süresini uzatmayacak ve yenilemeyecektir. Garanti kapsamındaki kusurlu ürünü, kendi takdirimize bağlı olarak, ürünün işlevselliğini etkilemeyen tasarım ve/veya teknik özelliklerde küçük sapmalar olan bir ürünle değiştirme hakkına sahibiz. Bu garanti kapsamında geçerli bir talepte bulunabilmek için istendiği takdirde tarafımıza (ya da temsilcimize) incelenmek üzere geçerli bir satın alma belgesi ve arızalı ürünü sunmanız gerekmektedir. Bu politika, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, arızalı veya uyumsuz ürünlerle bağlantılı olarak, üretici sıfatıyla tarafımıza ait yükümlülüğün tamamını belirlemektedir. Tarafınıza karşı başka kayıplardan veya dolaylı ya da sonuç olarak ortaya çıkan (veri veya gelir kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlardan dolayı veya düzenli bakım, verilerin kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi faaliyetlerden ötürü karşılaştığınız zararların tazminiyle ilgili herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır.

Bu üretici garantisi, kanuni yasaların size sağlamış olduğu haklardan ayrı haklar sağlamaktadır. Bu, bu garanti avantajlarının kanuni haklarınıza ek olduğu ve kanuni haklarınızın bu garanti tarafından kısıtlanmadığı veya etkilenmediği anlamına gelmektedir. Ürünün uygunluğunun eksikliği durumunda, bu ürünü size satmış olan şirkete karşı hak talebinde bulunabileceğiniz ücretsiz kanuni haklarınız bulunmaktadır.

Bu garanti, Destek Sonu politikasına uygun olarak Signify'ın bu cihaz için desteği sonlandırmaya karar vermesi halinde Destek Sonu politikasına tabidir ve bu politikanın yerine geçebilir. Destek Sonu politikası şu adreste bulunmaktadır: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Ürününüzü, satın aldığınız ülkeden başka bir ülkede bakıma götürdüğünüz takdirde, ürününüz için satın almayı gerçekleştirdiğiniz ülkede geçerli garanti koşulları çerçevesinde bakım yapılmasını sağlamaya çalışırız.

Bu üretici garantisinin garanti süresi içerisinde hizmet almak için lütfen Philips Müşteri Hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. İletişim bilgilerini şu adreste bulabilirsiniz: www.philips.com/lighting

Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.