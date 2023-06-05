Üst düzey akıllı ışık kontrolü avucunuzun içinde.
Üst düzey akıllı ışık kontrolü avucunuzun içinde.
Işıklarınızla Bluetooth veya Hue Bridge kullanıyor olmanız fark etmeksizin, daha sonra bir Hue Bridge eklemeye karar verseniz bile aynı uygulamayı kullanabilirsiniz.
Aynı ekrandan sahneler ayarlayın, odayı dimleyip aydınlatın ve ışıklarınızı açıp kapatın.
Kolay erişim için ışıkları Odalar ve Bölgeler halinde gruplayın. Üst kattaki her yatak odası için Oda oluşturun ve ardından tüm katı kontrol etmek için bir Bölge oluşturun.
Anında bir atmosfer oluşturmak için Odadaki ışıkları farklı renklere ve parlaklığa ayarlayan popüler sahnelere göz atın. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Arctic aurora veya Savanna gün batımı gibi sık kullanıcıların favorilerinden bazılarını deneyin.
Hue sahne galerisindeki her sahne, aydınlatma tasarımcıları tarafından hazırlanmıştır. Profesyonel aydınlatmayı kendi evinize getirin!
Stile ve her sahnenin yarattığı duyguya göre düzenlenen Hue görünüm galerisi ile her sahneyi tek bir ekranda görün.
Kendi resimlerinizi kullanın veya özel renkler ve parlaklık ile sıfırdan başlayın, ardından bu sahneleri istediğiniz zaman kullanmak üzere kaydedin.
Işıklarınızın günlük rutinlerinize uygun şekilde sizi takip etmesini sağlayarak ışıklarınızı günün herhangi bir saatinde özelleştirilmiş ayarlarda açılıp kapanacak şekilde programlayın.
Işıklarınızı özel zamanlarda veya gün doğumu ve gün batımında açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Kahvaltıda mutfakta aydınlık, geceleri oturma odasında loşluk.
Uyumaya geçiş ve Uyandırma otomasyonları ile, siz uykuya daldıkça ışıkların otomatik olarak kararmasını ve sabahları hafifçe aydınlanmasını sağlayabilirsiniz.
Geldiğinizde ışıklarınız açılsın ve çıkarken sönsün. Evde biri mi var? Uygulama, ışıkları açmayı akıl eder.
Işıklarınızın ekranınızla veya sesinizle senkronize olarak yanıp sönmesini, dans etmesini, dim edilmesini, parlaklaşmasını ve renk değiştirmesini sağlayın. Philips Hue Play HDMI sync box veya Spotify ile senkronize etmek için Hue uygulamasında Senkronize Et sekmesine gidin.
Hue Bridge, akıllı bir aydınlatma merkezidir. Otomasyonlara, evden kontrole ve daha fazlasına erişmenizi sağlarken tüm özelleştirmelerinizi ve ayarlarınızı kaydeder.
Hue uygulamasında smart button'lar, anahtarlar ve sensörleri kurup programlayın ayrıca istediğiniz zaman ayarlarını değiştirin.
Hue uygulaması, popüler akıllı ev platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak en sevdiğiniz akıllı cihazları birlikte kullanmanıza olanak tanır.
Işıklarınızı Hue uygulamasında ayarlayın ve daha kolay entegrasyon ve kontrol için HomeKit ile otomatik olarak senkronize olmasını sağlayın.
Kısayollar uygulamasında akıllı aydınlatma kısayolları oluşturun ve ardından bunlara iPhone'unuzun Ana Ekranındaki widget'lardan erişin.
Işıklarınızı Android telefonunuzun ana ekranından anında kontrol etmek için kısayolları kullanın. En sevdiğiniz sahneyi kurmanın en hızlı yolu!
Hue uygulamasıyla ilgili kurulumdan özelleştirmeye kadar tüm sorularınızın yanıtlarını alın.
Philips Hue uygulamasına yönelik en son güncellemelerin ayrıntılarını sunulduğu anda alın.
Sürüm notlarını okuyun (Android) >
Philips Hue akıllı aydınlatmanın nasıl çalıştığı ve Bluetooth ile Hue Bridge arasındaki fark hakkında bilgi alın.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.