Destek

Philips Hue uygulaması

Üst düzey akıllı ışık kontrolü avucunuzun içinde.

 

Yeni tasarım, yeni deneyim

Sisteminizi nasıl kuracağınızı seçin

Işıklarınızla Bluetooth veya Hue Bridge kullanıyor olmanız fark etmeksizin, daha sonra bir Hue Bridge eklemeye karar verseniz bile aynı uygulamayı kullanabilirsiniz.

Nasıl çalıştığını görün
Özelliklerle dolu

Çaba gerektirmeyen günlük kontrol

Aynı ekrandan sahneler ayarlayın, odayı dimleyip aydınlatın ve ışıklarınızı açıp kapatın.

Gelişmiş performans

Işıklarınızı düzenleyin

Kolay erişim için ışıkları Odalar ve Bölgeler halinde gruplayın. Üst kattaki her yatak odası için Oda oluşturun ve ardından tüm katı kontrol etmek için bir Bölge oluşturun.

Hue sahne galerisi: kişisel, profesyonel aydınlatma

Anında bir atmosfer oluşturmak için Odadaki ışıkları farklı renklere ve parlaklığa ayarlayan popüler sahnelere göz atın. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Arctic aurora veya Savanna gün batımı gibi sık kullanıcıların favorilerinden bazılarını deneyin.

Aydınlatma uzmanları tarafından tasarlanmıştır

Aydınlatma uzmanları tarafından tasarlanmıştır

Hue sahne galerisindeki her sahne, aydınlatma tasarımcıları tarafından hazırlanmıştır. Profesyonel aydınlatmayı kendi evinize getirin!

Kategoriye göre göz atın

Kategoriye göre göz atın

Stile ve her sahnenin yarattığı duyguya göre düzenlenen Hue görünüm galerisi ile her sahneyi tek bir ekranda görün.

Kendi sahnenizi oluşturun

Kendi sahnenizi oluşturun

Kendi resimlerinizi kullanın veya özel renkler ve parlaklık ile sıfırdan başlayın, ardından bu sahneleri istediğiniz zaman kullanmak üzere kaydedin.

Philips Hue uygulaması

Tek bir uygulamada akıllı aydınlatma olanaklarını keşfedin.

App Store'dan indirin Google Play'den edinin

Otomasyonlarla kişiselleştirin

Işıklarınızın günlük rutinlerinize uygun şekilde sizi takip etmesini sağlayarak ışıklarınızı günün herhangi bir saatinde özelleştirilmiş ayarlarda açılıp kapanacak şekilde programlayın.

Kişisel bir program oluşturun

Kişisel bir program oluşturun

Işıklarınızı özel zamanlarda veya gün doğumu ve gün batımında açılıp kapanacak şekilde ayarlayın. Kahvaltıda mutfakta aydınlık, geceleri oturma odasında loşluk.

Doğal bir şekilde uyuyun ve uyanın

Doğal bir şekilde uyuyun ve uyanın

Uyumaya geçiş ve Uyandırma otomasyonları ile, siz uykuya daldıkça ışıkların otomatik olarak kararmasını ve sabahları hafifçe aydınlanmasını sağlayabilirsiniz.

Işıkla karşılanın

Işıkla karşılanın

Geldiğinizde ışıklarınız açılsın ve çıkarken sönsün. Evde biri mi var? Uygulama, ışıkları açmayı akıl eder.

Odaları ve Bölgeleri Düzenleyin

Akıllı ışıklarınızı senkronize edin

Işıklarınızın ekranınızla veya sesinizle senkronize olarak yanıp sönmesini, dans etmesini, dim edilmesini, parlaklaşmasını ve renk değiştirmesini sağlayın. Philips Hue Play HDMI sync box veya Spotify ile senkronize etmek için Hue uygulamasında Senkronize Et sekmesine gidin.

Çevre aydınlatmasını keşfedin
Odaları ve Bölgeleri Düzenleyin

Hue Bridge ile tüm özellikleri etkin hale getirin

Hue Bridge, akıllı bir aydınlatma merkezidir. Otomasyonlara, evden kontrole ve daha fazlasına erişmenizi sağlarken tüm özelleştirmelerinizi ve ayarlarınızı kaydeder.

Hue Bridge'i Keşfedin
Hiç olmadığı kadar sezgisel

Anahtar ve sensör ekleyin

Hue uygulamasında smart button'lar, anahtarlar ve sensörleri kurup programlayın ayrıca istediğiniz zaman ayarlarını değiştirin.

Philips Hue ile çalışır

Hue uygulaması, popüler akıllı ev platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak en sevdiğiniz akıllı cihazları birlikte kullanmanıza olanak tanır.

HomeKit

HomeKit

Işıklarınızı Hue uygulamasında ayarlayın ve daha kolay entegrasyon ve kontrol için HomeKit ile otomatik olarak senkronize olmasını sağlayın.

Kısayollar

Kısayollar

Kısayollar uygulamasında akıllı aydınlatma kısayolları oluşturun ve ardından bunlara iPhone'unuzun Ana Ekranındaki widget'lardan erişin.

Android kısayolları

Android kısayolları

Işıklarınızı Android telefonunuzun ana ekranından anında kontrol etmek için kısayolları kullanın. En sevdiğiniz sahneyi kurmanın en hızlı yolu!

Hue ile nelerin çalıştığını görün

Hue'yu tanımaya başlayın

SSS

SSS

Hue uygulamasıyla ilgili kurulumdan özelleştirmeye kadar tüm sorularınızın yanıtlarını alın.

SSS'leri okuyun >

Sürüm notları

Sürüm notları

Philips Hue uygulamasına yönelik en son güncellemelerin ayrıntılarını sunulduğu anda alın.

Sürüm notlarını okuyun (Android) >

Sürüm notlarını okuyun (iOS) >

Hue nasıl çalışır?

Hue nasıl çalışır?

Philips Hue akıllı aydınlatmanın nasıl çalıştığı ve Bluetooth ile Hue Bridge arasındaki fark hakkında bilgi alın.

Nasıl çalıştığını okuyun >

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin