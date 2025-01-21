*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin beyni olan Hue Bridge, 50 adede kadar ışık ve aksesuar bağlamanıza ve bunları kontrol etmenize olanak sağlar. Hue Bridge'yi taktıktan sonra rutinleri, zamanlayıcıları, özel ışık sahnelerini ve daha fazlasını ayarlamak için Hue uygulamasını kullanabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- Basit kurulum
- Akıllı kontrol
- 50 adede kadar ışık ekleyin
- Sesinizle kontrol edin
50'ye kadar akıllı ışık bağlayın
Hue Bridge 50 adede kadar ışık bağlamanıza izin verir. Evinizin tamamını (içerisi ve dışarısı) donatabilir ve ışıkları uygulama ile kontrol edebilirsiniz.
Her zaman güncel
Akıllı ışıklarınızı kontrol etmek için Philips Hue'da güvenli, güvenilir ve az güç gerektiren ZigBee teknolojisi kullanılır. Tüm yeni özellikler ve sistemde yapılan iyileştirmeler Hue akıllı ışıklarınızda otomatik olarak güncellenir.
Akıllı ev otomasyonu hub'ı: Hue Bridge
Hue Bridge, kişisel Philips Hue akıllı aydınlatma sisteminin önemli bir bileşenidir. Çalışmanın beyin kısmını oluşturur ve akıllı ampuller ve Hue uygulaması ile iletişim kurarak her şeyin birlikte çalıştığından emin olur. Ayrıca, rutinler ve zamanlayıcılar ayarlamak gibi akıllı ev otomasyonu özellikleri sağlar.
Akıllı anahtarlar, sensörler ve daha fazlasını ekleyin
Hue akıllı aydınlatma sisteminizi akıllı kısma anahtarları ve hareket sensörleri gibi çeşitli aksesuarlarla zenginleştirin. Hue Bridge'ye en fazla 12 aksesuar bağlayarak evinizi tamamen otomatikleştirin.
Işıkları sesinizle kontrol edin
Hue Bridge'ye bağlandığınızda, ışıklarınızı Alexa, Apple HomeKit ve Google Assistant ile eşleştirebilir ve yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Basit sesli komutlar ışıkları açıp kapatmanızı, ışıkları kısmanızı veya aydınlatmanızı ve hatta bir ışık sahnesi ayarlamanızı sağlar.