Philips Hue ışıklarınızı Google Assistant'a vereceğiniz komutlarla kontrol edin.
Hangi Google Home sesli komutuna ihtiyacınız var?
- Tüm ışıkları aç.
- Tüm ışıkları kapat.
- Oturma odasında hangi ışıklar yanıyor?
- Mutfakta hangi lambalar açık?"
- Koridordaki lambaları kıs.
- Işıklarımı uykuya al.
- Işıklarımı uyandır.
- Oyun odasında Relax'ı etkinleştir.
- Çalışma odasında Read modunu etkinleştir.
Philips Hue, ışıklarınızın sesle kontrol edilmesi için OK Google ile birlikte çalışır. Sadece "OK Google" deyin ve bu örnekleri kendi kişisel ışık ve oda ayarlarınızla değiştirin.
Google Home renk komutları
- Oturma odası ışığını mavi yap.
- Koridor ışıklarını altın rengine ayarla.
- Işıklarımı limon yeşili yap.
- Aile odası ışıklarını mor renge ayarla.
- Komidin lambalarını pembe yap.
- Mutfak ışığını açık turuncu yap.
Kızıl, somon, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, camgöbeği, gök mavisi, mavi, mor, pembe ve lavanta dahil onlarca farklı renk bulunur.
Nazik Uykuya Alma ve Uyandırma komutları
- Nazik uyandırmayı aç.
- Beni sabah 7'de uyandır. Bu komut, ışıklarınızın 30 dakika önce kademeli olarak aydınlanmaya başlamasını tetikleyen bir sabah alarmı ayarlar.
- Beni hafta içi sabah 7'de uyandır.
- Nazik uyandırmayı kapat.
- Işıklarımı uykuya al.
- Işıklarımı uyandır.
- Burak'ın odasındaki ışıkları uyandır.
- Ceren'in odasındaki ışıkları uykuya al.
Nazik Uyku ve Uyandırma özelliği, ışığın uyku döngünüz üzerindeki etkilerinden esinlenmiştir. Google'dan kişisel gün doğumu veya gün batımınızı ayarlamasını isteyebilirsiniz. Alarm senkronizasyonlu Nazik Uyandırma şu anda mobil cihazlarda desteklenmemektedir.