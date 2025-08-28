Hue ışıkları Google Asistan'a bağladığınızda ses kontrolüne ve evinizdeki tüm akıllı cihazları bir araya getirme olanağına sahip olursunuz.
İhtiyacınız olanlar
Kurulum yapmak için tüm Google Home ve Philips Hue donanımlarınıza erişin.
Philips Hue ışıkları
Philips Hue ışıkları, ister ampul veya aydınlatma armatürlerinizde isterseniz de yukarıdakilerin tümünde Google Home ile uyumludur.
Google Asistan özellikli cihaz
Google Asistan'ı destekleyen çeşitli Google ürünleri arasından seçim yapın veya yalnızca mobil cihazınızı kullanın!
Google Home uygulaması
Google Home uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
Hue Bridge (tam işlevsellik için)
Philips Hue'yu Google Home'a Bluetooth ile bağlayabilirsiniz, ancak Hue Bridge, Matter desteği dahil olmak üzere çok daha fazla özelliğin kilidini açar.
Hue Bridge ile kurulum
- Google Home uygulamasını açın.
- Sol üst köşedeki artı (+) simgesine dokunun.
- Cihazı kur seçeneğine dokunun.
- Google ile Çalışır seçeneğine dokunun.
- Sonraki ekranda listeden Philips Hue'yu seçin. Bulmak için ekranı kaydırabilir veya ekranın üst kısmındaki arama çubuğuna "Philips Hue" yazabilirsiniz.
- Philips Hue hesap sayfanıza yönlendirileceksiniz. Google Home uygulamasına Hue ışıklarınızı kontrol etme izni vermek için Evet'e dokunun. Uygulama, Philips Hue'yu Google Asistan'a bağlar.
- Google Home uygulamasının ana ekranına dönmek için geri ok simgesine dokunun. Tüm Philips Hue ışıklarınız ve Odalarınız artık listelenir.
"OK Google…" demeniz yeterlidir.
Philips Hue'yu Google Home'a bağladıktan sonra ışıklarınızı kontrol etmek için sesinizi kullanmaya başlayabilirsiniz!
"Işıkları aç."
"Mutfaktaki ışıkları kapat."
"Gece lambasını aç."
"Yatak odasını mavi yap."
"Oturma odasında Spring blossom'ı ayarla."
"Işıkları %60 kıs."
Sorular ve yanıtlar
Philips Hue ışıklarımı kontrol etmek için hangi Google Asistan özellikli cihazları kullanabilirim?
Philips Hue ışığım neden Google Home uygulamasında görünmüyor?
Philips Hue ampullerimi Google'ın Sorunsuz Kurulum işlemi aracılığıyla Google Asistan'a bağlayamazsam ne yapmalıyım?
Hue uygulamasında Matter aracılığıyla Google Home'a bağlanmanın avantajları nelerdir?
Hue uygulamasında Matter aracılığıyla Google Home'a nasıl bağlanırım?
Matter aracılığıyla hangi Google Home özellikleri destekleniyor?
Google Home entegrasyonum için Matter'ı etkinleştirirsem mevcut kurulumumdan herhangi bir şeyi kaybeder miyim?
Tüm Google Home ve Google Nest cihazları Matter'ı destekliyor mu?
Matter ile uyumlu
Matter ile Google Asistan'a daha kolay bağlanın. Bu protokol sorunsuzdur, güvenlidir ve akıllı evlerin geleceği için tasarlanmıştır.
Destek alın
Yardım etmekten daima mutluluk duyarız! Philips Hue ve Google Home'u eşleştirme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, daha fazla soru ve yanıta bakın veya bizimle iletişime geçin.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.