Philips Hue ve Yale

Yale akıllı kilitler ve Philips Hue ile evinizde daha güvende hissedin.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Akıllı kilitler ve ışıkla daha güvende hissedin

Kapı kilitlendi, ışıklar kapatıldı

Philips Hue ve Yale akıllı kilitler, evinize anahtarsız girmeniz ve ışıklarınızı kontrol etmeniz için birlikte çalışır. 

Evin ön koridorunda ceket giyen adam

Işıklarınızın ve kilidinizin birlikte çalışmasını sağlayın

Kapı kilitlendiğinde ışıklarınız sönsün ya da eve geldiğiniz anda açılsın. Güvendiğiniz arkadaşlarınıza ve ailenize Yale kilitleriniz için erişim vererek eve geldiklerinde sizinle aynı sıcaklıkla karşılanmalarını sağlayabilirsiniz!

Yale akıllı kilit yakın çekimi

Yale akıllı kilitleri satın alın

Akıllı evinizle en uyumlu olanı bulmak için Yale akıllı kilit koleksiyonuna göz atın.

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Philips Hue ampulleri, akıllı ev ışık anahtarları ve Hue Bridge serisi

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