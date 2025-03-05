Yale akıllı kilitler ve Philips Hue ile evinizde daha güvende hissedin.
Philips Hue ve Yale
Kapı kilitlendi, ışıklar kapatıldı
Philips Hue ve Yale akıllı kilitler, evinize anahtarsız girmeniz ve ışıklarınızı kontrol etmeniz için birlikte çalışır.
Işıklarınızın ve kilidinizin birlikte çalışmasını sağlayın
Kapı kilitlendiğinde ışıklarınız sönsün ya da eve geldiğiniz anda açılsın. Güvendiğiniz arkadaşlarınıza ve ailenize Yale kilitleriniz için erişim vererek eve geldiklerinde sizinle aynı sıcaklıkla karşılanmalarını sağlayabilirsiniz!
Yale akıllı kilitleri satın alın
Akıllı evinizle en uyumlu olanı bulmak için Yale akıllı kilit koleksiyonuna göz atın.
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