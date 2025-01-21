*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dış mekan 40 W güç kaynağı
40 W'a kadar farklı ışıkları eklemenizi sağlayan bu dış mekan güç kaynağı ile dış mekan akıllı aydınlatma sisteminizi kolayca başlatın. Düşük gerilime sahip herhangi bir dış mekan Philips Hue ışığına maksimum 35 metre kablo bağlayın ve güç kaynağının 40 W eşik değerine ulaşmak üzere her armatürün watt gücünü ekleyin.
Ürün özellikleri
- Uzatma kablosu
- 40 W değerine kadar güç
- Siyah
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.