*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dış mekan kablo uzatması 2,5 m
Dış mekan kablo uzatmasıyla Philips Hue dış mekan aydınlatma güç kaynağınız ile kurulumunuzdaki ilk ışık arasındaki mesafeyi veya her bir ışık arasındaki mesafeyi 35 metreye kadar uzatın.
Ürün özellikleri
- Hue
- Uzatma kablosu
- 2,5 m uzunluk
- T parçası dahil
Kolay kurulum ve genişletme
Karanlık yolları aydınlatın, peyzaj tasarımınızda vurgular yaratın veya bahçenizde benzersiz bir ortam oluşturun. Hue spot lambalarını veya ışıklı yol direklerini kullanarak bunu kendi başını yapabilirsiniz. Ürünler düşük gerilim esaslıdır, güvenli kullanım ve kolay kurulum sağlar. Artık dış mekanlarda aydınlatma için karmaşıklığa gerek yok: istediğiniz gibi oluşturmak ve genişletmek elinizde.