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Ön tarafın yakın çekimi Hue Güvenli bataryalı kamera

Güvenli bataryalı kamera

Bırakın Philips Hue sizin için evinize göz kulak olsun! Canlı ve şeffaf bir 1080p HD canlı akış elde edin, hareket algılandığında ışıkları açın veya mobil cihazınıza bir uyarı gönderin, hatta Hue uygulamasında bir dokunuşla sesli bir alarmı tetikleyin. Bu kablosuz ev güvenlik kamerasının herhangi bir eve monte edilmesi ve kurulması kolaydır.

Ürün özellikleri

  • Uçtan uca şifreleme
  • 1080P HD video
  • Pille çalışır
  • Duvar montajı dahildir
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Philips Hue Bridge ile her şeye sahip olun

Philips Hue Bridge ile her şeye sahip olun

Bir Hue Bridge size akıllı ev güvenlik özelliklerinin tamamını sunar: ışık ve ses alarmları, mimik varlığı otomasyonu ve ev güvenliğinizi veya akıllı aydınlatma kurulumunuzu genişletme yeteneği.

Evinizi izleyin

Evinizi izleyin

Güvenli kameranız hareket algıladığında doğrudan mobil cihazınıza bildirimler alın. Kişi, hayvan, araç veya paket gibi hareketi neyin tetiklediğine bağlı olarak uyarı almak için Etkinlik veya Paket bölgeleri oluşturun.

Evdeymişsiniz gibi görünmesini sağlayın

Evdeymişsiniz gibi görünmesini sağlayın

Güvenli kameranızı Mimik varlık otomasyonu ve iki yönlü konuşma işleviyle birlikte kullanarak evinize bir güvenlik katmanı ekleyin ve bu süreçte içiniz biraz olsun rahat etsin.

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514492950

Net ağırlık

0,58 kg

Brüt ağırlık

0,82 kg

Yükseklik

140 mm

Uzunluk

146 mm

Genişlik

176 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003562803

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Şebeke elektriği

100 - 240 V

Görüntü sensörlü kamera

CMOS - F35

Kamera merceği görüş alanı (derece)

141,2

Kamera adaptörü

12VDC/24DC

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Kamera

Maksimum video çözünürlüğü

1080P

Koruma sınıfı

Sınıf III

Video özellikleri

End to end encryption

Hareket algılama

Evet

Gece Görüşü

Evet

Kamera Yerleşimi

Arka bahçe

Ön bahçe

Hava koşullarına dayanıklı

Evet

Mikrofon

Evet

Ses

Sesli alarm

İki yönlü konuşma

Ses (DB)

78

Pil tipi

Lityum iyon

Şarj edilebilir

Şarj süresi

7-8 h

Çalışma sıcaklığı

-20°C ve 45°C arası

Bağlantı protokolü

WiFi (2,4 GHz-5 GHz)

Zigbee

Yükseklik

7,7

Derinlik

12,9 cm

Renk

Beyaz

Sesli alarm

Evet

İki yönlü konuşma

Evet

Döndürülebileceği açı

Yes

IP

IP65

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Samsung Smartthings

WiFi

Works without Wi-Fi

Hue Secure ile uyumlu

Evet

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin