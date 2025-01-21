Bırakın Philips Hue sizin için evinize göz kulak olsun! Canlı ve şeffaf bir 1080p HD canlı akış elde edin, hareket algılandığında ışıkları açın veya mobil cihazınıza bir uyarı gönderin, hatta Hue uygulamasında bir dokunuşla sesli bir alarmı tetikleyin. Bu kablosuz ev güvenlik kamerasının herhangi bir eve monte edilmesi ve kurulması kolaydır.