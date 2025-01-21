*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenli kablolu kamera
Bırakın Philips Hue sizin için evinize göz kulak olsun! Canlı ve şeffaf bir 1080p HD canlı akış elde edin, hareket algılandığında ışıkları açın veya mobil cihazınıza bir uyarı gönderin, hatta Hue uygulamasında bir dokunuşla sesli bir alarmı tetikleyin. Bu kablolu ev güvenlik kamerasının herhangi bir eve monte edilmesi ve kurulması kolaydır.
Ürün özellikleri
- Uçtan uca şifreleme
- 1080P HD video
- Prize takılır
- Duvar montajı dahildir
Philips Hue Bridge ile her şeye sahip olun
Bir Hue Bridge size akıllı ev güvenlik özelliklerinin tamamını sunar: ışık ve ses alarmları, mimik varlığı otomasyonu ve ev güvenliğinizi veya akıllı aydınlatma kurulumunuzu genişletme yeteneği.
Evinizi izleyin
Güvenli kameranız hareket algıladığında doğrudan mobil cihazınıza bildirimler alın. Kişi, hayvan, araç veya paket gibi hareketi neyin tetiklediğine bağlı olarak uyarı almak için Etkinlik veya Paket bölgeleri oluşturun.
Evdeymişsiniz gibi görünmesini sağlayın
Güvenli kameranızı Mimik varlık otomasyonu ve iki yönlü konuşma işleviyle birlikte kullanarak evinize bir güvenlik katmanı ekleyin ve bu süreçte içiniz biraz olsun rahat etsin.
Teknik Özellikler
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514492875
Net ağırlık
0,47 kg
Brüt ağırlık
0,71 kg
Yükseklik
140 mm
Uzunluk
146 mm
Genişlik
176 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003562703
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Şebeke elektriği
100 - 240 V
Görüntü sensörlü kamera
CMOS - F35
Kamera merceği görüş alanı (derece)
141,2
Kamera adaptörü
12VDC/24DC
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Kamera
Maksimum video çözünürlüğü
1080P
Koruma sınıfı
Sınıf III
Video özellikleri
End to end encryption
Hareket algılama
Evet
Gece Görüşü
Evet
Kamera Yerleşimi
Arka bahçe
Ön bahçe
Hava koşullarına dayanıklı
Evet
Mikrofon
Evet
Ses
Sesli alarm
İki yönlü konuşma
Ses (DB)
78
Çalışma sıcaklığı
-20°C ve 45°C arası
Bağlantı protokolü
WiFi (2,4 GHz-5 GHz)
Zigbee
Yükseklik
7,4 cm
Derinlik
9,2 cm
Renk
Beyaz
Sesli alarm
Evet
İki yönlü konuşma
Evet
Döndürülebileceği açı
Yes
IP
IP65
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Samsung Smartthings
WiFi
Works without Wi-Fi
Hue Secure ile uyumlu
Evet
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil