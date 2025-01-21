*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Karartıcı Anahtar (en son model)
Odayı karartın veya aydınlatın, ışık sahneleri arasında geçiş yapın veya günün saatine göre en iyi ışığı elde edin. Hue kısma anahtarı duvarlara veya manyetik yüzeylere takılır, ancak evinizin herhangi bir yerinde uzaktan kumanda olarak da kullanılabilir.
Ürün özellikleri
- Kablosuz kurulum
- Pürüssüz kısılabilirlik
- Pille çalışır
- Her yere takılabilir
- Işık sahnelerine kolay erişim
Işıkları anında kontrol edin
Hue kısma anahtarı ile Philips Hue akıllı ışıklarınız üzerinde anında kontrol sağlayın. Bir düğmeye dokunarak, tüm eviniz anında odayı karartabilir veya aydınlatabilir, ışıkları açıp kapatabilir veya ışık sahneleri ayarlayabilir.
Kolay, kablosuz kurulum
Hue kısma anahtarının pille çalışan, kablosuz tasarımı, ürünle birlikte verilen yapışkan bantla istediğiniz yere monte etmenize olanak tanır. Anahtarı duvar plakasından çıkarın ve uzaktan kumanda olarak kullanın veya herhangi bir manyetik yüzeye tutturun.
Tek düğme dokunuşuyla sahneleri ayarlayın
Hue düğmesine basarak önceden ayarlanmış dört ışık tarifi (Oku, Rahatla, Enerji Ver ve Odaklan) arasında geçiş yapın. En sevdiğiniz ışık sahnelerini ekleyerek veya günün saatine göre mükemmel ışığı ayarlayarak anahtarı özelleştirmek için bir Hue Bridge ile eşleştirin.
Özelleştirilmiş kontrolün kilidini açın
Anahtar nerede olursa olsun evinizdeki tüm ışıkları, odaları veya bölgeleri kontrol etmek için Hue kısma anahtarını bir Hue Bridge ile eşleştirin ve anahtarı istediğiniz şekilde özelleştirin.