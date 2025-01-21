Odayı karartın veya aydınlatın, ışık sahneleri arasında geçiş yapın veya günün saatine göre en iyi ışığı elde edin. Hue kısma anahtarı duvarlara veya manyetik yüzeylere takılır, ancak evinizin herhangi bir yerinde uzaktan kumanda olarak da kullanılabilir.