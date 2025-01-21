*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Philips Hue duvar anahtarı modülü
Işık anahtarlarının arkasına takılan Philips Hue duvar anahtarı modülü, Philips Hue akıllı ışıklarınızla mevcut anahtarları kullanmanızı sağlar. Işıklarınız her zaman açık ve ulaşılabilir durumda kalır ve hatta anahtarı tek bir ışıkta veya bir Oda veya Bölgede birden fazla sahne ayarlamak için kullanabilirsiniz.
Ürün özellikleri
- Tüm Hue ışıklarıyla çalışır
- Philips Hue Bridge gerektirir
Akıllı ışıklarınızın her zaman güce bağlı olmasını sağlar
Birisi ışıkları kapatmak için standart ışık anahtarını kullandığında, akıllı ışıklarınızın "ulaşılamaz" hale gelmesine asla izin vermeyin. Duvar anahtarı modülü ile ışıklarınız her zaman güce bağlıdır.
Kontrol Işıkları, Odalar veya Bölgeler
Bir odadaki veya bölgedeki akıllı ışıkları kontrol etmek için mevcut ışık anahtarınızı kullanın. Duvar anahtarı modülünü Hue uygulamasında kontrol etmesini istediğiniz ışıklarla kurmanız yeterlidir.
Işık anahtarını kullanarak sahneler arasında geçiş yapın
Üç adede kadar farklı ışık sahnesi ayarlamak için anahtarınızı kullanın, seçtiğiniz sahneler arasında geçiş yapmak için anahtarı açıp kapatın.
Hue Bridge gerekli
Philips Hue duvar anahtarı modülü, bir Hue Bridge (ayrı satılır) gerektirir. Hue Bridge ayrıca, Hue uygulamasıyla tüm evinize 50 adede kadar ışık ve 12 aksesuar eklemenize, zamanlayıcılar ve rutinler oluşturmanıza ve ışıklarınızı evinizin içinde veya dışında, her yerden kontrol etmenize imkan tanır.