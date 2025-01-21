Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Hue HDMI Sync Box 4K ile televizyonunuzda Hue eğlence dünyasının kapılarını aralayın. Filmler, diziler ve oyunlar, izleme şeklinizi dönüştüren renk uyumlu ışık deneyimiyle hayat buluyor. Hue ışıklarını favori içeriğinizle zahmetsizce senkronize edin ve 4K çözünürlük ile 60Hz yenileme hızı sayesinde her anı akıcı ve net görsellerle kesintisiz izleyin. Kompakt tasarımı ve basit HDMI kurulumu sayesinde Hue Play Sync Box 4K, her eğlence alanına kolayca uyum sağlar. Hue uygulamasında eğlence alanınızı oluşturun, ışıklarınızı Hue Play Sync Box 4K ile senkronize edin, ardından deneyiminizi izlediğiniz veya oynadığınız içeriğe göre özelleştirin.
Ürün özellikleri
- 60 Hz'de 4K çözünürlüğü destekler
- Hue uygulaması ile içerik senkronize edilebilir
- Basit, kompakt tasarım
- Hue Bridge ile 10 adede kadar ışık ekleyin
- Kolay kurulum ve montaj
Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin
Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir — Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
Mat Black
Malzeme
Plastik