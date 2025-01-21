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Ön tarafın yakın çekimi Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Eğlencenizi tamamen sürükleyici bir ışık senkronizasyon deneyimine dönüştürün. Philips Hue Play HDMI sync box 8K, Philips Hue ışıklarınızı ekranınızdaki görüntüyle senkronize ederek oyun oynama, izleme ve dinleme şeklinizi geliştirir. Ultra hızlı yenileme hızıyla ışık renklerinizi 8K 60Hz ve 4K 120Hz'de en yüksek kaliteli video içeriğiyle eşleştirir.

Ürün özellikleri

  • Işıkları 8K 60Hz ve 4K 120Hz'de TV içeriğiyle senkronize eder
  • HDMI 2.1 sertifikalı
  • Ekranınızdaki görüntülerle 1:1 renk senkronizasyonu oluşturur
  • 10 adede kadar Philips Hue ışıkla bağlantı
  • Ekranınızın önünde kamera veya kablo asılı durmaz
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Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin

Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin

Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir ⁠— Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.

Hızlı ve sorunsuz ışık deneyimi

Hızlı ve sorunsuz ışık deneyimi

İster film izliyor ister müzik dinliyor veya oyun oynuyor olun, ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize ederken sıfır gecikme yaşayarak gerçekten sürükleyici bir ortam deneyimi oluşturun.

Tüm Hue renkli lambalarla çalışır

Tüm Hue renkli lambalarla çalışır

Sync box, tüm Philips Hue White ve renkli ambiyans ampulleri ve armatürleri ile çalışır. Eğlence alanınıza 10'a kadar Philips Hue renkli ışık ekleyin ve ardından her bir ışığın medyanıza çevre aydınlatmasıyla hayat vermek için ekrandaki TV içeriğinize ayrı ayrı tepki vermesini izleyin.

Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin

Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin

Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.

Yüklenmesi, kurulması, kullanılması kolay

Yüklenmesi, kurulması, kullanılması kolay

Basit bir kurulum, Hue Bridge'inizi kolayca bağlamanızı ve sync box'ınızı tüm TV ve HDMI cihazlarıyla kullanmanızı sağlar. Eğlence deneyiminizi ve sync box'ı dilediğiniz şekilde kontrol edin: uygulamayı, ürün kumanda düğmesini ya da herhangi bir kızılötesi TV uzaktan kumandası kullanarak veya Amazon Alexa, Siri ve Google Assistant üzerinden sesinizle.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

Siyah

Malzeme

Sentetik

Metal

Dayanıklılık

Nominal kullanım ömrü

10.000

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

0°C - 40°C

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

Güç adaptörü dahildir

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514458666

Net ağırlık

0,85 kg

Brüt ağırlık

1,13 kg

Yükseklik

183 mm

Uzunluk

72 mm

Genişlik

248,5 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003499601

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514458666

Güç

Güç Kaynağı

100 - 240 V

Güç tüketimi

Adaptör voltajı

12

Beklemede güç tüketimi

0,8

Güç Tüketimi

7

Ürün boyutları ve ağırlığı

Net ağırlık

0,59 kg

Net ağırlık

1,30 lb

Yükseklik

2,53 cm

Uzunluk

20,0 cm

Genişlik

10,83 cm

Yükseklik

1,00 in

Uzunluk

7,90 in

Genişlik

4,30 in

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Ömür

10000hrs

Şebeke elektriği

100 - 240 V

Koruma sınıfı

Sınıf II

Ampul

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Anahtar

IP değeri

IP20

Kutuda neler var?

Güç adaptörü

Yes

HDMI Senkron Kutusu

Evet

HDMI kablosu

Evet

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Bağlantı noktaları

4

IR alıcı

Evet

WiFi

Works without Wi-Fi

HDMI

Evet

Video çözünürlüğü

8K60Hz,4K120Hz,4K 60Hz; 1080p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision.

CEC

Yes

Video biçimleri

HDR10+; Dolby Vision

Ses biçimleri

Dolby Atmos

Destekli

Bluetooth 5 for installation with WIFI

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin