*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Eğlencenizi tamamen sürükleyici bir ışık senkronizasyon deneyimine dönüştürün. Philips Hue Play HDMI sync box 8K, Philips Hue ışıklarınızı ekranınızdaki görüntüyle senkronize ederek oyun oynama, izleme ve dinleme şeklinizi geliştirir. Ultra hızlı yenileme hızıyla ışık renklerinizi 8K 60Hz ve 4K 120Hz'de en yüksek kaliteli video içeriğiyle eşleştirir.
Ürün özellikleri
- Işıkları 8K 60Hz ve 4K 120Hz'de TV içeriğiyle senkronize eder
- HDMI 2.1 sertifikalı
- Ekranınızdaki görüntülerle 1:1 renk senkronizasyonu oluşturur
- 10 adede kadar Philips Hue ışıkla bağlantı
- Ekranınızın önünde kamera veya kablo asılı durmaz
Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin
Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir — Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.
Hızlı ve sorunsuz ışık deneyimi
İster film izliyor ister müzik dinliyor veya oyun oynuyor olun, ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize ederken sıfır gecikme yaşayarak gerçekten sürükleyici bir ortam deneyimi oluşturun.
Tüm Hue renkli lambalarla çalışır
Sync box, tüm Philips Hue White ve renkli ambiyans ampulleri ve armatürleri ile çalışır. Eğlence alanınıza 10'a kadar Philips Hue renkli ışık ekleyin ve ardından her bir ışığın medyanıza çevre aydınlatmasıyla hayat vermek için ekrandaki TV içeriğinize ayrı ayrı tepki vermesini izleyin.
Uygulamada ayarlarınızı özelleştirin
Kendi eğlence medya deneyiminizi kendiniz yaratın. Parlaklık ve efektlerin hızı gibi ışık ayarlarını değiştirmek için uygulamayı kullanın ve varsayılan başlangıç ayarlarını tanımlayın.
Yüklenmesi, kurulması, kullanılması kolay
Basit bir kurulum, Hue Bridge'inizi kolayca bağlamanızı ve sync box'ınızı tüm TV ve HDMI cihazlarıyla kullanmanızı sağlar. Eğlence deneyiminizi ve sync box'ı dilediğiniz şekilde kontrol edin: uygulamayı, ürün kumanda düğmesini ya da herhangi bir kızılötesi TV uzaktan kumandası kullanarak veya Amazon Alexa, Siri ve Google Assistant üzerinden sesinizle.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
Siyah
Malzeme
Sentetik
Metal
Dayanıklılık
Nominal kullanım ömrü
10.000
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
0°C - 40°C
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
Güç adaptörü dahildir
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514458666
Net ağırlık
0,85 kg
Brüt ağırlık
1,13 kg
Yükseklik
183 mm
Uzunluk
72 mm
Genişlik
248,5 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003499601
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514458666
Güç
Güç Kaynağı
100 - 240 V
Güç tüketimi
Adaptör voltajı
12
Beklemede güç tüketimi
0,8
Güç Tüketimi
7
Ürün boyutları ve ağırlığı
Net ağırlık
0,59 kg
Net ağırlık
1,30 lb
Yükseklik
2,53 cm
Uzunluk
20,0 cm
Genişlik
10,83 cm
Yükseklik
1,00 in
Uzunluk
7,90 in
Genişlik
4,30 in
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Ömür
10000hrs
Şebeke elektriği
100 - 240 V
Koruma sınıfı
Sınıf II
Ampul
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Anahtar
IP değeri
IP20
Kutuda neler var?
Güç adaptörü
Yes
HDMI Senkron Kutusu
Evet
HDMI kablosu
Evet
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Bağlantı noktaları
4
IR alıcı
Evet
WiFi
Works without Wi-Fi
HDMI
Evet
Video çözünürlüğü
8K60Hz,4K120Hz,4K 60Hz; 1080p 120Hz; HDR10+ & Dolby Vision.
CEC
Yes
Video biçimleri
HDR10+; Dolby Vision
Ses biçimleri
Dolby Atmos
Destekli
Bluetooth 5 for installation with WIFI
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil