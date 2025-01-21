Sadece TV izlemeyin — onu yaşayın! Hue Screen Sync, Hue eğlence dünyasına başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir tak-çalıştır çözümdür. Kolayca televizyonunuza uyum sağlar ve ekrandaki içeriği Hue ışıklarınızla gerçek zamanlı olarak senkronize eder, her anı ışık ve renklerle mükemmel bir şekilde uyumlandırır. Uygulamalarınızda veya canlı TV'de favori filmlerinizi, dizilerinizi ve spor karşılaşmalarınızı senkronize edin. Bir balıkgözü lensi ekranı kenardan kenara tarar. Gelişmiş senkronizasyon algoritması, optimize edilmiş ışık senkronizasyonu sağlamak için her rengi analiz eder; böylece Hue ışıklarınız, odanızdaki aydınlatma koşulları değişse bile ekrandaki tüm aksiyonu yansıtır. Hue uygulamasında eğlence alanınızı oluşturun, ışıklarınızı Hue Play Screen Sync ile kolayca senkronize edin ve izlediğiniz içeriğe uygun şekilde deneyimi kişiselleştirin.