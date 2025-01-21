Philips Hue Play Screen Sync
Sadece TV izlemeyin — onu yaşayın! Hue Screen Sync, Hue eğlence dünyasına başlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir tak-çalıştır çözümdür. Kolayca televizyonunuza uyum sağlar ve ekrandaki içeriği Hue ışıklarınızla gerçek zamanlı olarak senkronize eder, her anı ışık ve renklerle mükemmel bir şekilde uyumlandırır. Uygulamalarınızda veya canlı TV'de favori filmlerinizi, dizilerinizi ve spor karşılaşmalarınızı senkronize edin. Bir balıkgözü lensi ekranı kenardan kenara tarar. Gelişmiş senkronizasyon algoritması, optimize edilmiş ışık senkronizasyonu sağlamak için her rengi analiz eder; böylece Hue ışıklarınız, odanızdaki aydınlatma koşulları değişse bile ekrandaki tüm aksiyonu yansıtır. Hue uygulamasında eğlence alanınızı oluşturun, ışıklarınızı Hue Play Screen Sync ile kolayca senkronize edin ve izlediğiniz içeriğe uygun şekilde deneyimi kişiselleştirin.
Ürün özellikleri
- Kolay tak - çalıştır çözümü
- Hue uygulaması üzerinden herhangi bir içerik senkronize edilebilir
- Balıkgözü lensle tam ekran yakalama
- Gelişmiş renk eşleştirme algoritması
- Hue kurulumuyla sorunsuz entegrasyon
Philips Hue ışıklarınızı TV ekranınızla senkronize edin
Philips Hue Play HDMI Sync Box ile sizi içine çeken bir medya deneyimi yaratın. Sync box'ı akış cihazları, oyun konsolları, set üstü kutuları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, herhangi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir — Netflix ve Amazon Prime gibi akış hizmetlerini izlemeye hemen başlayabilirsiniz. Işıklarınız televizyon ekranınızdaki içerikle senkronize halde kısılır, parlaklığını artırır ve renk değiştirir.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Tasarım ve kaplama
Renk
Black
Malzeme
Plastik