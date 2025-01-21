*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Smart button
Bu küçük düğme büyük etki yaratır. Tek dokunuşla ışıklarınızı kontrol eder, basılı tuttuğunuza ise ışıkları kısar veya açar. Daha da iyisi, ışıklarınız günün saatine dayalı olarak önerdiğimiz renk ve parlaklığa döner.
Ürün özellikleri
- Hue Bridge gereklidir
- Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
- Günün saatine göre ışık ayarlayın
- Özelleştirilmiş işlevsellik
- Esnek, kablosuz montaj
Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
Akıllı ışıklarınız tek tıklamayla kontrol edilir; akıllı telefon gerekmez. Işıklarınızı açıp kapatmak için bir kez basın veya kısıp aydınlatmak için düğmeye basılı tutun. Tam olarak ihtiyacınız olan şeyi yapmak üzere önceden ayarlanmış olan Philips Hue Smart button, nerede isterseniz kullanıma hazırdır.
Doğru zamanda doğru ışığı elde edin
Philips Hue Smart button o kadar akıllıdır ki, bastığınız anda anı yakalayacak en iyi ışığı tam olarak bilir. Günün saatine bağlı olarak, Hue Smart button ışıklarınızın rengini ve parlaklığını, dışarıdaki doğal ışıktan ilham alarak en iyi ayara göre ayarlayacaktır. Sabah bir enerji şokuna veya uzun bir günden sonra rahatlatıcı bir atmosfere mi ihtiyacınız var? Hue Smart button hangi ışığı ayarlayacağını bilir.
Özelleştirilmiş işlevsellik
Hue uygulamasında kişiselleştirilmiş bir Philips Hue Smart butonu oluşturmak kolaydır. Smart butonun varsayılan ayarlarını ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirin; ister özelleştirilmiş ister önceden ayarlanmış bir ışık sahnesi ayarlamak isteyin, bir Odadaki tüm ışıklarınızı veya diğer özel eylemleri kontrol edin.
Esnek, kablosuz montaj
Kablosuz teknolojisi sayesinde, Philips Hue Smart button evinizin herhangi bir yerine birkaç saniye içinde monte edilir. Ürüne dahil edilen montaj plakası ile mevcut bir ışık düğmesinin yerine takın veya mini montaj aparatı ile herhangi bir yüzeye yerleştirin. Taşınabilir olmasını tercih ediyorsanız bu da sorun değil: akıllı düğme mıknatıslıdır, böylece herhangi bir mıknatıslı yüzeye, örneğin buzdolabının üzerine yerleştirebilirsiniz.