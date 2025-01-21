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Ön tarafın yakın çekimi Hue Smart plug

Smart plug

Bu küçük ve mütevazı aksesuar, Hue ampul takamadıklarınız da dahil olmak üzere her ışığı Hue uygulaması veya sesinizle kontrol edebileceğiniz bir akıllı ışığa dönüştürmenize olanak tanıyor. Anında aydınlatma kontrolü için Bluetooth kullanın ya da daha fazla özellikten yararlanmak için Hue Bridge'e bağlayın.

Ürün özellikleri

  • Bluetooth etkin
  • Hue Bridge etkin
  • Hue sisteminize her ışığı ekleyin
  • Bluetooth ile anında kontrol
  • Uygulama veya ses ile kontrol edin*
  • Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
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Göze çarpmayan, kompakt tasarım

Göze çarpmayan, kompakt tasarım

Philips Hue Smart plug, tüm ortamlara uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Küçük, beyaz ve sade tasarımlı Smart plug, hiçbir ek kablo veya zahmet olmaksızın tüm ışıkları Hue sisteminize eklemenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

Renk

White

Malzeme

Sentetik

Çevresel

Çalışma nemi

%5 <H<%95 (yoğuşmasız)

Çalışma sıcaklığı

0°C - 35°C

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

ZigBee Işık Bağlantısı

Evet

Garanti

2 yıl

Evet

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

EAN/UPC - ürün

8719514342309

Net ağırlık

0,1 kg

Brüt ağırlık

0,16 kg

Yükseklik

174 mm

Uzunluk

72 mm

Genişlik

72 mm

Malzeme numarası (12NC)

929003050601

Ambalaj bilgileri

EAN

8719514342309

Güç tüketimi

Güç Tüketimi

2.300

Ürün boyutları ve ağırlığı

Yükseklik

8,4 cm

Uzunluk

5,1 cm

Genişlik

5,1 cm

Servis

Garanti

2 yıl

Teknik özellikler

Şebeke elektriği

220 - 240 V

Koruma sınıfı

Sınıf II

Ampul

Yükseltilebilir yazılım

Evet

İletişim protokolü

Bluetooth

Zigbee

Anahtar

Frekans bandı

2401 - 2483.5 MHz

IP değeri

IP20

Ömür

10000 clicks

Desteklenenler

Efektler özelliği ile uyumlu

Yes

HomeKit ile uyumlu

Yes

Philips Hue Uygulaması

Android 10.0 ve üzeri

iOS 16 veya üzeri

Ses asistanları

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple HomeKit

Microsoft Cortana

WiFi

Works without Wi-Fi

Belirlenmiş destek dönemi

Minimum of 48 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı

12 (with Hue Bridge)

Diğer

Kullanım kılavuzu

User Manual

Ürünün atılması

(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Sökme

Sökme bilgisi mevcut değil

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin