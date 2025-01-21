Bu küçük ve mütevazı aksesuar, Hue ampul takamadıklarınız da dahil olmak üzere her ışığı Hue uygulaması veya sesinizle kontrol edebileceğiniz bir akıllı ışığa dönüştürmenize olanak tanıyor. Anında aydınlatma kontrolü için Bluetooth kullanın ya da daha fazla özellikten yararlanmak için Hue Bridge'e bağlayın.