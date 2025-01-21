*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.
Smart plug
Bu küçük ve mütevazı aksesuar, Hue ampul takamadıklarınız da dahil olmak üzere her ışığı Hue uygulaması veya sesinizle kontrol edebileceğiniz bir akıllı ışığa dönüştürmenize olanak tanıyor. Anında aydınlatma kontrolü için Bluetooth kullanın ya da daha fazla özellikten yararlanmak için Hue Bridge'e bağlayın.
Ürün özellikleri
- Bluetooth etkin
- Hue Bridge etkin
- Hue sisteminize her ışığı ekleyin
- Bluetooth ile anında kontrol
- Uygulama veya ses ile kontrol edin*
- Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Göze çarpmayan, kompakt tasarım
Philips Hue Smart plug, tüm ortamlara uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Küçük, beyaz ve sade tasarımlı Smart plug, hiçbir ek kablo veya zahmet olmaksızın tüm ışıkları Hue sisteminize eklemenizi sağlar.
Teknik Özellikler
Tasarım ve kaplama
Renk
White
Malzeme
Sentetik
Çevresel
Çalışma nemi
%5 <H<%95 (yoğuşmasız)
Çalışma sıcaklığı
0°C - 35°C
Ekstra özellik/aksesuar dahildir
ZigBee Işık Bağlantısı
Evet
Garanti
2 yıl
Evet
Ambalaj boyutları ve ağırlığı
EAN/UPC - ürün
8719514342309
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,16 kg
Yükseklik
174 mm
Uzunluk
72 mm
Genişlik
72 mm
Malzeme numarası (12NC)
929003050601
Ambalaj bilgileri
EAN
8719514342309
Güç tüketimi
Güç Tüketimi
2.300
Ürün boyutları ve ağırlığı
Yükseklik
8,4 cm
Uzunluk
5,1 cm
Genişlik
5,1 cm
Servis
Garanti
2 yıl
Teknik özellikler
Şebeke elektriği
220 - 240 V
Koruma sınıfı
Sınıf II
Ampul
Yükseltilebilir yazılım
Evet
İletişim protokolü
Bluetooth
Zigbee
Anahtar
Frekans bandı
2401 - 2483.5 MHz
IP değeri
IP20
Ömür
10000 clicks
Desteklenenler
Efektler özelliği ile uyumlu
Yes
HomeKit ile uyumlu
Yes
Philips Hue Uygulaması
Android 10.0 ve üzeri
iOS 16 veya üzeri
Ses asistanları
Amazon Alexa
Google Assistant
Apple HomeKit
Microsoft Cortana
WiFi
Works without Wi-Fi
Belirlenmiş destek dönemi
Minimum of 48 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı
12 (with Hue Bridge)
Diğer
Kullanım kılavuzu
Ürünün atılması
(Ekonomik) ömrünün sonunda ürünü yerel kurallara göre atın ve ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Sökme
Sökme bilgisi mevcut değil